Samuel Basallo: el primero de los súper prospectos del 2025 en MLB

Samuel Basallo, de apenas 21 años, debutó el domingo con los Orioles de Baltimore y se convirtió en el primer jugador del Top 10 de prospectos de MLB 2025 en estrenarse en las Mayores. Se trata del jugador de posición más joven en participar en esta campaña en un partido de Grandes Ligas.

En Norfolk (AAA) dejó una línea ofensiva de .270/.377/.589, con 23 cuadrangulares y 67 carreras empujadas en 76 encuentros. Además, conectó 17 dobles y anotó 49 veces.

Basallo es el primer receptor dominicano en aparecer entre los 10 principales prospectos de MLB.com desde 2011 que logra debutar en las Mayores. Además se unió a Gary Sánchez, Wilín Rosario, Francisco Mejía y Endy Rodríguez como los catchers quisqueyanos que han figurado en la lista de los 100 mejores y alcanzado el "Big Show".

El pasado 12 de agosto, MLB.com presentó la actualización de los 100 mejores talentos de la industria, entre los cuales figuran doce dominicanos.

Su debut

En su primer partido, Basallo conectó un imparable y remolcó dos carreras. Estuvo de sexto en la alineación como bateador designado.

Se puede desempeñar tanto como receptor como en la primera base, aunque aún no está definido dónde jugará de forma regular en un club que tiene de máscara principal a Adley Rutschman, todavía bajo control por dos años.

"Yo solo sé que estoy aquí; donde sea que la organización me quiera, yo lo voy a hacer con todo el amor del mundo", expresó al ser cuestionado sobre cuál será su rol en Baltimore por la cadena del equipo.

Basallo (8), Leo De Vries (3) y Jesús Madé (5) son los dominicanos entre los mejores 10 prospectos.

"Apréndanse el nombre de este muchacho, Samuel Basallo, es un bate especial", afirmó Mark DeRosa, analista de MLB Network y dirigente de los Estados Unidos en el Clásico Mundial.

23 Cuadrangulares conectó Samuel Basallo en sus 76 partidos con el Norfolk en AAA de los Orioles.