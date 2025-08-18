El dominicano Víctor Robles parece haber tenido suficiente de los lanzadores en las ligas menores durante su rehabilitación.

El jardinero de los Marineros de Seattle se molestó al ser golpeado por un lanzamiento durante la tercera entrada del partido del domingo contra Tacoma, equipo de Triple-A. Segundos después de ser golpeado, Robles tomó su bate y lo lanzó hacia el pitcher los Aviators de Las Vegas, Joey Estes.

Se trató de la cuarta vez en cinco partidos contra Las Vegas que Robles es golpeado por un lanzamiento.

Fue sacado del partido

Robles fue expulsado del juego y procedió a lanzar objetos al campo desde el dugout.

El jugador de 28 años se encuentra con Tacoma mientras se recupera de una dislocación del hombro izquierdo que sufrió a principios de abril durante una increíble atrapada en San Francisco.

Robles tenía un promedio de bateo de .273/.283/.341 con tres dobles y tres bases robadas para los Marineros antes de la lesión.

Este lunes, Robles emitió un comunicado donde se disculpó por el incidente.

A continuación, una traducción al español del mensaje que subió Robles en inglés en su cuenta de Instagram.

"Quiero tomar un momento para disculparme sinceramente por mi reacción reciente en el terreno de juego. Dejé que la frustración se apoderara de mí y entiendo cómo eso pudo haber afectado no solo el partido, sino también la energía y el respeto que todos trabajamos tan duro para mantener".

"Después de una larga rehabilitación y de estar alejado del juego durante la mayor parte de la temporada, ha sido un reto tanto físico como mental. A eso se suma el reciente fallecimiento de mi madre, lo cual ha sido increíblemente duro, y he estado haciendo todo lo posible por mantenerme firme. Eso no es una excusa, pero sí un contexto que siento que ustedes merecen para entender de dónde vengo".

"Recibir cinco pelotazos en 15 turnos al bate agregó más presión, y reaccioné de una manera de la que no estoy orgulloso. Este juego significa el mundo para mí, al igual que para las personas que lo juegan. Respeto a cada uno de ustedes: mis compañeros, los jugadores rivales y todos en esta liga".

"Estoy comprometido a ser mejor, no solo como jugador, sino también como compañero y competidor. Aprecio su comprensión y estoy agradecido de volver al terreno haciendo lo que amo. Gracias".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/18/gyprv2jwaaard95-e90c465c.jpg