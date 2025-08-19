Cristopher Sánchez ponchó 12 y los Filis someten a Marineros

Cristopher Sánchez salió sin decisión a pesar de que logró una salida de calidad. ( FUENTE EXTERNA )

El dominicano Cristopher Sánchez ha lanzado como un as durante toda la temporada.

Ha sido un lujo adicional para un equipo de los Filis que ha contado con Zack Wheeler en ese rol durante el último lustro. Pero con el futuro de Wheeler en duda para el resto de la campaña, la evolución de Sánchez ha pasado de ser un lujo a una necesidad.

En su primera apertura desde que Wheeler ingresó a la lista de lesionados por un coágulo sanguíneo, Sánchez lanzó como, bueno, Cristopher Sánchez. Igualó su marca personal con 12 ponches, aunque una falla del bullpen lo obligó a conformarse con una decisión no favorable en la victoria del martes por 6-4 sobre los Marineros en el Citizens Bank Park.

El receptor J.T. Realmuto mantuvo su buen momento con un jonrón de dos carreras en la parte baja del octavo inning que marcó la diferencia. Ese batazo rescató a Orion Kerkering, quien dejó escapar una ventaja de 4-1 al permitir dos carreras (además de un corredor heredado de Sánchez) en la parte alta del séptimo.

Realmuto se fue de 3-2 con tres impulsadas y elevó su promedio a .326 desde comienzos de junio, el tercero más alto en las Mayores durante ese lapso, sólo por detrás de Nick Kurtz de los Atléticos y Xavier Edwards de los Marlins.

Al igual que Realmuto, Sánchez ha estado particularmente dominante durante los últimos dos meses y medio. Su efectividad de 1.94 desde el inicio de junio es la mejor de las Mayores con holgura (Paul Skenes es segundo con 2.17).

Guerrero Jr. sufre de "sólo inflamación" en la corva

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. quedó fuera de la alineación del martes de los Azulejos contra los Piratas. Sin embargo, Toronto recibió buenas noticias sobre su cinco veces convocado al Juego de Estrellas.

Un análisis de resonancia magnética reveló "sólo inflamación" en el tendón de la corva izquierda de Guerrero, por lo que el inicialista será evaluado en calidad de "día a día", según explicó el manager John Schneider antes del choque del martes.

Guerrero fue retirado en la quinta entrada de la derrota del lunes por 5-2 ante los Piratas en el PNC Park debido a la lesión, que sufrió en la parte baja de la tercera entrada cuando se abrió de piernas para hacer una gran atrapada de un tiro de Bo Bichette que terminó el inning.

La jugada se ha convertido en uno de los sellos distintivos de Guerrero como defensor de la inicial, pero él se levantó de inmediato y comenzó a abandonar el terreno.

Guerrero también salió para los siguientes episodios, lo que incluyó un par de tiros a primera. Silenciosamente, una de las mayores fortalezas de Guerrero como jugador es que casi nunca se pierde un partido, así que cuando sale de uno, significa algo.

"Quería probarlo un poco y estar seguro de que no lo iba a agravar. Confío en él, y él se conoce muy bien a sí mismo", agregó Schneider. "No podemos permitirnos perderlo por un período prolongado, así que también fue en parte por precaución".

Guerrero ha estado viviendo un gran momento últimamente. Llegó a esta serie contra los Piratas con promedio de .333 y OPS de 1.012 en los últimos 40 encuentros desde principios de julio, incluyendo nueve cuadrangulares y 24 impulsadas.