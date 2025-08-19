Ketel Marte reconoce que se excedió en permiso y pide disculpa

Ketel Marte fue elegido como el titular en el pasado Juego de Estrellas. ( FUENTE EXTERNA )

Ketel Marte, estrella de los Diamondbacks de Arizona, se disculpó con sus compañeros el lunes en la noche tras perderse una serie contra los Cardenales de San Luis tras el receso del Juego de las Estrellas por motivos personales.

Este incidente fue la última vez que Marte pidió un día libre, algo que, según se informa, ha estado causando problemas dentro de la organización de los Diamondbacks recientemente.

Marte regresó a su casa en República Dominicana después del receso del Juego de las Estrellas y se perdió tres partidos, lo que, según él, ocurrió después de sentirse "frustrado" y "en una mala situación" tras enterarse de que su casa en Arizona había sido asaltada durante el receso.

Los Diamondbacks perdieron nueve de sus siguientes 10 partidos cuando Marte se reincorporó a la alineación. Posteriormente, traspasaron a varios jugadores clave en la fecha límite de traspasos y ahora tienen un récord de solo 60-66 en la temporada tras la derrota del lunes por 3-1 ante los Cleveland Guardians. Eso los deja repentinamente a siete juegos del último puesto de comodín de la Liga Nacional.

La disculpa

"Sé que hay un elefante en la habitación y diré lo que quiero decir al respecto", dijo el mánager de los Diamondbacks, Torey Lovullo, a través de The Associated Press. "Sé que Ketel habló con ustedes y estoy orgulloso de él por hacerlo. No es fácil para él. Sé que mostró cierta vulnerabilidad y estoy muy orgulloso de él por perseverar como lo hizo.

"Lo que diré sobre Ketel son las cosas que sé: es un gran compañero de equipo, es un gran joven, juega duro todos los días para los Diamondbacks de Arizona. Solo quiere ganar partidos de béisbol. Eso es todo".

Marte actualmente tiene un promedio de bateo de .295 con 56 carreras impulsadas y 23 jonrones esta temporada. El jugador de 31 años ha sido clave en el éxito de los Diamondbacks en los últimos años y ayudó a la franquicia a conseguir su primera aparición en la Serie Mundial desde 2001 en 2023.

"Se acabó", dijo el campocorto Geraldo Perdomo sobre la situación, según The Athletic. "Quiero dejarlo atrás porque tenemos partidos de béisbol que debemos ganar. Ese es nuestro principal objetivo".