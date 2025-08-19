El dominicano Víctor Robles, jardinero de los Marineros de Seattle, recibió una suspensión de 10 juegos por parte de las Grandes Ligas el martes por lanzarle su bate a un lanzador durante un partido de ligas menores.

Robles se encontraba en rehabilitación con la filial Triple-A de Seattle en Tacoma. El domingo, en la tercera entrada, Robles recibió un pelotazo cerca de la cabeza en el hombro derecho. Robles le lanzó el bate a Joey Estes y corrió hacia el lanzador. Retenido por el árbitro y sus compañeros, fue expulsado del juego.

Al salir del partido, Robles continuó agrediendo a los lanzadores e incluso arrojó paquetes de semillas de girasol desde el dugout al campo.

El veterano de nueve años en la MLB se disculpó posteriormente en redes sociales por sus acciones, afirmando que la frustración por la reciente pérdida de su madre y por haber sido golpeado por lanzamientos en cuatro ocasiones anteriores durante su rehabilitación alimentó su arrebato.

Su disculpa

"Venir de una larga rehabilitación y estar alejado del béisbol la mayor parte de la temporada ha sido un desafío físico y mental", dijo. "Además, el reciente fallecimiento de mi madre ha sido increíblemente duro, y he estado haciendo todo lo posible por sobreponerme. No es una excusa, sino contexto. Creo que merecen entender mi situación.

Recibir 5 golpes en 15 turnos al bate aumentó la presión, y reaccioné de una manera que no me enorgullece. Este juego significa mucho para mí, y también lo significan quienes lo juegan. Los respeto a todos: a mis compañeros, a los jugadores rivales y a todos en esta liga.

Además, Robles recibió un pelotazo de Estes la temporada pasada cuando jugaba para los Atléticos.

Robles ha estado en la lista de lesionados desde el 7 de abril con una fractura en el hombro izquierdo. Se lesionó al realizar una atrapada saltando y chocar contra la red en territorio de foul del jardín derecho en el Oracle Park de San Francisco.

La suspensión de Robles comenzará una vez que sea reincorporado de la lista de lesionados, ya que debe cumplirla con los Mariners. Se desconoce cuánto durará su estancia con Tacoma. Se espera que también apele su suspensión.

En sus dos temporadas con Seattle, Robles batea .319/.376/.447 con 23 dobles, cuatro jonrones, 29 carreras impulsadas y 33 bases robadas en 308 apariciones al plato. Se reincorporará a un equipo de los Mariners que compite con los Astros de Houston por el liderato de la División Oeste de la Liga Americana y que actualmente tiene uno de los tres puestos de comodín para los playoffs.