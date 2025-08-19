×
Vladimir Guerrero Jr. sale lesionado en derrota de Azulejos ante los Piratas

El dominicano abandonó el juego en la quinta entrada por molestias en el tendón de la corva izquierda y será sometido a una resonancia magnética

    Expandir imagen
    Vladimir Guerrero Jr. sale lesionado en derrota de Azulejos ante los Piratas
    Vladimir Guerrero Jr.

    Vladimir Guerrero Jr. fue retirado en la quinta entrada de la derrota del lunes por 5-2 contra los Piratas en el PNC Park por una rigidez en el tendón de la corva izquierdo, una sorpresa cuando Ty France salió repentinamente del dugout y entró al círculo de espera tras Addison Barger.

    "Está bien", dijo el mánager John Schneider a MLB.com.

    "Obviamente, fue después de esa racha. A estas alturas del año, todos están un poco cansados, y eso le irritó el tendón. Es solo rigidez. Se le hará una resonancia magnética esta noche para descartar cualquier problema, y luego veremos cómo está mañana".

    En la parte baja de la tercera, Guerrero se dividió para hacer una tremenda intercepción ante un lanzamiento de Bo Bichette, lo que puso fin a la entrada.

    Eso se ha convertido en una de sus señas de identidad como defensor en primera base, pero se levantó de inmediato y comenzó a trotar fuera del campo.

    Guerrero también salió en las siguientes entradas, que incluyeron un par de lanzamientos a primera. Discretamente, una de las mayores fortalezas de Guerrero como jugador es que casi nunca se pierde un partido, así que cuando sale de uno, significa algo.

    "Quería probarlo un poco y asegurarse de no agravarlo. Confío en él y se conoce muy bien", dijo Schneider. "No podemos permitirnos perderlo por un período prolongado, así que también fue en parte por precaución. Esperemos que esté listo para jugar en uno o dos días. Obviamente, es muy importante para nuestra alineación".

