Vladimir Guerrero Jr. sale lesionado en derrota de Azulejos ante los Piratas

Vladimir Guerrero Jr. fue retirado en la quinta entrada de la derrota del lunes por 5-2 contra los Piratas en el PNC Park por una rigidez en el tendón de la corva izquierdo, una sorpresa cuando Ty France salió repentinamente del dugout y entró al círculo de espera tras Addison Barger.

"Está bien", dijo el mánager John Schneider a MLB.com.

"Obviamente, fue después de esa racha. A estas alturas del año, todos están un poco cansados, y eso le irritó el tendón. Es solo rigidez. Se le hará una resonancia magnética esta noche para descartar cualquier problema, y luego veremos cómo está mañana".

En la parte baja de la tercera, Guerrero se dividió para hacer una tremenda intercepción ante un lanzamiento de Bo Bichette, lo que puso fin a la entrada.

Eso se ha convertido en una de sus señas de identidad como defensor en primera base, pero se levantó de inmediato y comenzó a trotar fuera del campo.

Guerrero también salió en las siguientes entradas, que incluyeron un par de lanzamientos a primera. Discretamente, una de las mayores fortalezas de Guerrero como jugador es que casi nunca se pierde un partido, así que cuando sale de uno, significa algo.

"Quería probarlo un poco y asegurarse de no agravarlo. Confío en él y se conoce muy bien", dijo Schneider. "No podemos permitirnos perderlo por un período prolongado, así que también fue en parte por precaución. Esperemos que esté listo para jugar en uno o dos días. Obviamente, es muy importante para nuestra alineación".