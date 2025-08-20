Las Águilas confirman la serie con los Gigantes en Nueva York válida para la serie regular

Águilas y Licey se enfrentaron en 2023 y 2024 en el Citi Field, la casa de los Mets de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Las Águilas Cibaeñas informaron que la serie de dos partidos con los Gigantes del Cibao tendrá lugar este otoño en la ciudad de Nueva York, con validez para el calendario de la fase regular del torneo de béisbol 2025-2026 que estará dedicado a Juan Marichal.

El equipo amarillo dio a conocer la información en un espacio pagado que aparece en la edición impresa de este miércoles 20 de agosto en Diario Libre. Explica que dada esa confirmación se puso a la venta los abonos para dicha campaña, lo que reducirá su calendario como dueños de casa a 23 partidos en el Estadio Cibao.

Se tratará del tercer año en fila que la novena aguilucha viaja a la Gran Manzana, tras hacerlo los dos años previos a disputar la serie Titanes del Caribe frente a los Tigres del Licey. En 2024 incluyó visitar a Puerto Rico. Ambas series fueron organizadas por la empresa Latin Events, que preside el empresario Félix Cabrera.

Sin embargo, el reconocido promotor artístico declaró que el incidentado montaje de 2024 le ocasionó pérdidas millonarias. Cabrera mantuvo los derechos para el montaje de este año y sostuvo unas negociacones con la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

El próximo torneo otoño-invernal dará inicio el próximo 15 de octubre con su tradicional triple cartelera.

Los abonos

El conjunto con sede en Santiago de los Caballeros informó que los palcos especiales costarán 33,950 pesos como la butaca de mayor precio. Luego siguen los palcos ejecutivos, a razón de RD$26,880 y luego llegan los palcos A grand stand a RD$21,220.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/20/whatsapp-image-2025-08-19-at-85222-pm-2a6de5e5.jpeg

Los palcos AA salieron a la venta a RD$15,090, los A en primera se dividen entre RD$21,220 y RD$16,980. Los palcos A en tercera costarán entre RD$14,150 y RD$16,880, en tanto que los AA de primera comenzarán en RD$6,840 y llegan hasta RD$13,200.

Los abonos más económicos serán los palcos AA en tercera a razón de RD$6,840.

El equipo informó que hay un descuento de un 7% para aquellos que adquieran los paquetes antes hasta el 30 de agosto y de un 5% a los que lo hagan antes del 13 de septiembre.