La defensa premium y la velocidad mantienen a Tatis Jr. en la élite

En la temporada donde Fernando Tatis Jr. proyecta disputar la mayor cantidad de partidos, como señal de que su salud está de vuelta, su bate añora al de ese jugador élite de sus primeras tres campañas, si bien se poncha menos que nunca (18 %) y recibe más boletos que siempre (13 %).

Lo evidencian las estadísticas tradicionales en totales y porcentajes y también las más avanzadas, aunque el OPS lo mantiene en la frontera del respeto (.799).

Pegar 30 jonrones, remolcar 80 carreras o batear .280 lucen cuesta arriba a falta de 36 partidos para que finalice la fase regular. Su mayor tasa de rodados (50.7 %), menor de elevados (30.8 %) y de golpear la pelota (solo el 36 % de sus palos superan las 95 millas) arrojan luz sobre la reducción de vuelacercas.

Sin embargo, Tatis Jr. figura entre los 10 primeros jugadores de posición de toda la MLB medido por victorias sobre nivel reemplazo (WAR), la herramienta de referencia para identificar el aportes que hace un pelotero.

En Baseball-Reference consigue 5.1 para anclar séptimo, en FanGraphs logra 4.9 para ubicarse noveno y Baseball Prospectus también lo coloca de siete con 4.7.

¿Qué factores influyen?

Tatis Jr. comenzó la jornada del martes con una línea ofensiva de .264/.368/.431, con 17 cuadrangulares y 50 vueltas remolcadas. Su aporte ofensivo por encima del promedio (OPS+) queda en 22 % (el más bajo en seis estaciones y lejos de su tope de 66 % de 2021).

Pero lo que ha impulsado el WAR del petromacorisano ha sido su guante y la velocidad de sus piernas para ayudar a los Padres a figurar en puesto de playoffs y ser una sombra todo el año a los Dodgers.

Tatis Jr. ha salvado 18 carreras con su defensa, segundo en todo el béisbol entre los jugadores que salen al campo, solo detrás de las 19 de Peter Crow-Armstrong (Cachorros), de acuerdo a Baseball Info Solutions. Un total que lo deja bien planteado en la carrera por el Guantes de Oro, como ya ganó en 2023.

El hijo del único pelotero con dos jonrones con las bases llenas y a un mismo lanzador en una entrada también lidera la liga en outs realizados (272) en el jardín derecho, al igual que en número de carreras prevenidas por encima del promedio (31) y el factor de alcance por nueve (2.42).

Este número sale de la multiplicación de nueve por los outs más las asistencias y se divide entre las entradas jugadas.

El Bebo es sexto entre los jardineros de todo el béisbol (y cuarto en la Liga Nacional) cuando se mide la capacidad de lograr outs por encima del promedio con 10, lista que encabeza Crow-Armstrong con 19.

Los robos

A sus 26 años, Tatis Jr. mantiene intacta la velocidad de sus piernas. Ha llegado a salvo en 24 de 30 intentos en ritmo para perseguir su máximo de éxito en una estación, las 29 de 2023.

FanGraphs indica que consigue cuatro carreras por encima del jugador promedio gracias al corrido de las bases (BsR), en la casilla 18 en toda la liga en una estadística que lidera su compatriota Elly de la Cruz con 7.9.