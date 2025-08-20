Félix Bautista será baja por al menos un año tras operarse el hombro derecho

Los Baltimore Orioles confirmaron este miércoles que su cerrador estelar, Félix Bautista, quedará fuera por lo que resta de la campaña 2025 de las Grandes Ligas después de someterse a una cirugía en el manguito rotador y el labrum de su hombro derecho.

Bautista, de 30 años, atravesaba por otra sólida temporada en su carrera cuando en julio fue colocado en la lista de lesionados debido a molestias en el hombro. Tras someterse a estudios médicos más profundos, se determinó que sufría un desgarro tanto en el manguito rotador como en el labrum, lo que condujo al procedimiento quirúrgico realizado esta semana.

De acuerdo con los médicos, el tiempo estimado de recuperación será de al menos 12 meses, lo que implica que el lanzador dominicano no solo se perderá el resto de 2025, sino que también podría ausentarse durante gran parte —si no la totalidad— de la temporada 2026 mientras cumple con la rehabilitación.

Otro resbalón

Se trata de la segunda lesión de gravedad en la carrera de Bautista en el béisbol de las Mayores. En 2024, el lanzallamas derecho no pudo ver acción en ningún partido tras haberse sometido a la cirugía Tommy John, que lo mantuvo fuera de los terrenos durante todo ese año.

A pesar de ello, Bautista logró regresar a tiempo para el inicio de la campaña 2025, mostrando un rendimiento dominante en sus primeras salidas. En 34 entradas y dos tercios de labor, registró efectividad de 2.60 ERA y un total de 50 ponches, reafirmando su condición como uno de los relevistas más intimidantes del momento antes de que apareciera la nueva lesión.

Cuando ha estado saludable, Bautista ha sido considerado uno de los mejores cerradores de todo el béisbol. Su irrupción llegó en 2022, año de su debut, en el que brilló con promedio de carreras limpias de 2.19. Tras iniciar como relevista intermedio en los últimos episodios, se adueñó del rol de cerrador en agosto y cerró aquella temporada con gran impacto.

En 2023 incluso superó esas marcas. Bautista mantuvo la responsabilidad del noveno inning durante todo el año, logrando un ERA de 1.48, además de acumular 33 salvamentos.

Esa sobresaliente actuación lo llevó a ser seleccionado por primera vez al Juego de Estrellas. No obstante, molestias en el codo al final de la campaña lo obligaron a detener su participación, desembocando en la cirugía Tommy John que lo marginó de todo 2024.

Si bien su regreso en 2025 fue un éxito durante los primeros meses, el panorama a futuro ahora se presenta incierto. Haber pasado por dos operaciones de gran magnitud en apenas dos años representa un enorme desafío. La incógnita será cómo podrá responder Félix Bautista cuando vuelva a subirse a la lomita, y si podrá recuperar el nivel que lo convirtió en pieza fundamental del bullpen de los Orioles y en uno de los cerradores más dominantes de la actualidad.