José A. Ferrer cierra un gran relevo de los Nacionales para frenar a los Mets

Los Nacionales contaron con un buen relevo, que concluyó con la buena labor de José A. Ferrer para así vencer a los Mets. ( X / @TALKNATS )

El bullpen de los Nacionales lanzó 3 2/3 entradas en blanco para defenderse de los Mets en una victoria de 5-4 el miércoles en el Nationals Park.

El lanzador derecho abridor Brad Lord mantuvo a los Mets fuera del marcador durante 4 2/3 entradas, pero la tercera vez que el orden le dio problemas en la sexta.

Cole Henry, Shinnosuke Ogasawara, Clayton Beeter y el dominicano José A. Ferrer dieron un paso al frente para asegurar la cuarta victoria de Lord de la temporada (4-6, 3.46 de efectividad) y romper una racha de cinco derrotas consecutivas contra los Mets.

"Fueron como clavos todo el tiempo", dijo Lord a MLB.com en una nota de la periodista Jessica Camerato. "Entraron, consiguieron outs rápidos y nos prepararon para seguir con el impulso".

Buscando mantener la ventaja de una carrera de los Nacionales tras la explosión de tres carreras de Nueva York, Henry relevó a Lord con un out y un corredor en segunda base.

Tras un error en el tiro de Paul DeJong y una base por bolas, Henry escapó de un aprieto con las bases llenas y la cuenta llena al conseguir un elevado de out de Cedric Mullins y un roletazo de out de Luis Torrens.

"Teníamos las bases llenas con una desventaja de un out, y ellos sacaron a Mullins con un out", dijo el mánager de los Mets, Carlos Mendoza.

"Luego, Luis bateó una pelota muy fuerte al segunda base. Pero después de eso, los zurdos entraron y nos mantuvieron desequilibrados. No generamos tráfico, y nos silenciaron después de eso".

Henry no ha permitido carreras en sus últimas cuatro apariciones. Tiene una efectividad de 1.42 en agosto.

"Ha estado excepcional", dijo el mánager interino Miguel Cairo. "Ha estado lanzando bien contra diestros y zurdos. Estuvo un poco presionado, pero salió, hizo algunos lanzamientos y salió de la entrada. Eso fue muy importante para nosotros".

Cairo fue expulsado durante esa entrada, y el entrenador de banca Henry Blanco tomó las riendas a partir de ahí.

Por los Nacionales, Ferrer lanzó una entrada de un hit y logró su salvamento número tres. Por los Mets, Juan Soto de 3-0, una anotada. Starling Marte de 3-1 y el relevista Gregory Soto tiró una entrada de un hit.