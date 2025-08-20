Julio Rodríguez conecta jonrón, pero los Marineros caen ante los Filis

Julio Rodríguez, de los Marineros de Seattle. ( X / @PLAYERSTRIBUNE )

Julio Rodríguez volvió a demostrar su poder con el madero al disparar su jonrón número 25 de la temporada, pero el batazo quedó opacado en la derrota de los Marineros de Seattle 11-2 frente a los Filis de Filadelfia.

El jardinero dominicano abrió la primera entrada con un cuadrangular de 376 pies hacia el jardín izquierdo, adelantando a Seattle en el marcador. Fue un golpe de autoridad tempranero, el cual ratifica la consistencia de Rodríguez como figura central de la ofensiva marinera.

Sin embargo, la respuesta de Filadelfia no tardó. Kyle Schwarber igualó el juego en la misma entrada con un elevado de sacrificio y más tarde sumó un cuadrangular en la octava, mientras que Trea Turner y Bryce Harper aportaron con imparables productores en el racimo de siete carreras que definió el encuentro en el séptimo episodio.

Jesús Luzardo (12-6) se acreditó la victoria con una labor efectiva, mientras que Luis Castillo (8-7) cargó con la derrota.

Pese al revés, la jornada volvió a resaltar el protagonismo de Rodríguez, quien sigue brillando con su poder en las Grandes Ligas.