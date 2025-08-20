Sandy Alcántara brilla y el venezolamo Máximo Acosta hace historia en triunfo de los Marlins

Sandy Alcántara ganó por los Marlins ante los Cardenales este miércoles 20 de agosto de 2025. ( X / @JUSTBB_MEDIA )

Sandy Alcántara volvió a sentirse como el as de siempre. El derecho dominicano entregó su salida más dominante del 2025 al cubrir siete entradas con autoridad y guiar a los Marlins de Miami a un triunfo 6-2 sobre los Cardenales de San Luis, la noche del miércoles en el LoanDepot Park.

Alcántara (7-11, 6.04) ponchó a nueve, solo permitió dos carreras —una limpia— y trabajó con aplomo frente al equipo que lo cambió a Miami en 2017. Incluso alcanzó las 100 millas por hora en la primera entrada, mostrando la chispa que lo llevó al Cy Young en 2022.

Fue su segunda apertura consecutiva de siete capítulos y su actuación más completa del año.

Alcántara ahora tiene una efectividad de 1.66 en ocho aperturas en su carrera contra de su antiguo equipo, según MLB.

La ofensiva encontró un héroe inesperado en Máximo Acosta, prospecto número 25 de la organización.

Tras comenzar su carrera de 0-8, el infielder venezolano conectó su primer hit en las Grandes Ligas: un jonrón de 425 pies en el sexto episodio, que amplió la ventaja 5-2 y desató la celebración de su familia en las gradas.

Miami completó la faena con una producción oportuna en las primeras entradas, liderada por Heriberto Hernández, quien se fue de 4-3, una anotada y dos empujadas. Troy Johnston bateó de 2-2 y una empujada.

Por los Marlins, Agustín Ramírez de 3-0, una anotada y dos bases robadas. Heriberto Hernández, de bateador desginado, de 4-3, una anotada y dos remolcadas.