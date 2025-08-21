El acuerdo de la serie Águilas y Gigantes en Nueva York es por dos años

La casa de los Mets de Nueva York acogerá los tres partidos entre cibaeños dentro de la fase regular de la Lidom. ( FUENTE EXTERNA )

Como toda mina, la plaza de Nueva York tiene sus riesgos para la Lidom, como el clima o el espectáculo que el público exige, pero su potencial es tan enorme que los manejadores se quieren dar una tercera y cuarta oportunidad, tras el accidente del curso pasado.

Gigantes y Águilas llevarán al Citi Field una serie de tres partidos con valor de serie regular entre el viernes siete y domingo nueve de noviembre, bajo la responsabilidad del empresario Félix Cabrera, el mismo que ya montó Titanes del Caribe las últimas dos temporadas.

Fuentes confirmaron a Diario Libre que el acuerdo se cerró, con modificaciones en los términos financieros con relación a lo pactado en las primeras dos experiencias y en los próximos días comenzará la campaña promocional. La rueda de prensa para hacer el anuncio será la próxima semana.

Las Águilas adelantaron el miércoles la oficialización de la serie en un espacio pagado en la edición impresa de Diario Libre donde anunciaba la apertura de venta de los abonos.

En el anuncio, los amarillos informaron que su calendario en el parque Cibao se reducirá a 23 choques. Dos de los partidos en la Gran Manzana las cuyayas serán dueñas de casa y uno será de los potros.

Por dos años

El acuerdo alcanzado entre la Lidom y la empresa Latin Events establece que la serie cibaeña regresará para 2026, lo que saca la posibilidad de choques contra el Licey hasta 2027.

La novena santiaguera recibiría alrededor de 500 mil dólares por desplazarse a la Babel de Acero y la nordestana unos 300 mil. Habrá una compensación de unos 50 mil dólares para los otros cuatro equipos del circuito.

Los organizadores convencieron a la Lidom y a los clubes de la necesidad que los partidos tengan validez para la tabla de posiciones, un pedido a voces por la afición que respaldó con más de 90,000 personas la primera serie (2023) y los más de 25,000 que asistieron al choque único de 2024.

Al igual que en las ediciones previas, esta vez se prevé que habrá presentación artística después de cada choque e incentivos por desempeño para los jugadores.

Dos fines de semana

Los equipos cibaeños viajarán a los Estados Unidos el viernes siete, día que figura libre en el calendario. El siguiente fin de semana (14-16) será fecha libre y el domingo 15 tendrá lugar, también en la casa de los Mets en Queens, el Juego de Leyendas de la Federación Dominicana de Peloteros Profesionales entre peloteros quisqueyanos y puertorriqueños.

Una experiencia agridulce

Nueva York fue por décadas un proyecto para la Lidom dada la gran comunidad dominicana que reside en la zona este de los Estados Unidos. Sin embargo, las gélidas temperaturas y la ausencia de un estadio bajo techo en la región convierten en riesgosa la aventura.

En 2023, Cabrera hizo la apuesta y el experimento fue un éxito económico, con respaldo masivo. No obstante, las diferencias por los montos a pagar y el reparto de los ingresos potenciales crearon una cadena de obstáculos que afectó el montaje de la justa y apenas se pudo disputar un partido en la Gran Manzana, el 10 de noviembre, y los otros dos en Puerto Rico, en diciembre (7-8).