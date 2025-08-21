Devers y Adames jonronearon, pero Machado fue decisivo y San Diego ganó

El tercera base dominicano Manny Machado se convirtió en la figura determinante de los San Diego Padres este jueves, al remolcar tres carreras frente al veterano lanzador Justin Verlander y encaminar a su equipo a una victoria 8-4 sobre los San Francisco Giants. El encuentro estuvo cargado de errores defensivos, pero fue el bateo oportuno de Machado lo que terminó inclinando la balanza.

Con este triunfo, los Padres aseguraron la serie al llevarse tres de cuatro partidos frente a San Francisco y extendieron a tres su racha de victorias consecutivas. Ahora se preparan para un nuevo desafío de fin de semana contra los actuales campeones de la Serie Mundial, Los Ángeles Dodgers, quienes barrieron a San Diego el pasado fin de semana en el Dodger Stadium y llegan con ventaja de un juego en la división Oeste de la Liga Nacional.

Aunque los Gigantes contaron con la espectacularidad de dos batazos largos —un jonrón de 435 pies de Rafael Devers y otro de 400 pies de Willy Adames, ambos en la sexta entrada frente a Dylan Cease (6-11)—, esos batazos quedaron opacados por la producción oportuna de Machado.

El dominicano no necesitó de la fuerza descomunal del cuadrangular, sino de un bateo inteligente en los momentos claves, incluyendo un sencillo remolcador en la cuarta entrada y un doble de dos carreras en el quinto que puso a Verlander (1-10) fuera del montículo.

Tatis tuvo un partido por debajo con el guante

El partido comenzó cuesta arriba para San Diego, después de que Fernando Tatis Jr. cometiera dos errores consecutivos en el jardín derecho en la tercera entrada, lo que permitió a los Gigantes tomar ventaja de 2-0. Sin embargo, la reacción vino de inmediato: Machado impulsó la primera carrera con un sencillo y Xander Bogaerts añadió un elevado de sacrificio para empatar el marcador en la cuarta.

La quinta entrada fue decisiva: los Padres fabricaron seis carreras, dos de ellas gracias a errores de San Francisco en un toque de Freddy Fermín, y luego apareció Machado con un doble crucial que rompió el empate y sentenció a Verlander. Bogaerts y Ramón Laureano también contribuyeron con imparables productores.

En una noche donde los batazos de poder estuvieron del lado de los Gigantes, el bateo oportuno y la sangre fría de Manny Machado fueron más determinantes. Su capacidad de producir con corredores en base marcó la diferencia en un duelo divisional que San Diego necesitaba ganar para seguir respirando en la lucha del Oeste.