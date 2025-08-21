Julio Rodríguez ratifica que es otro bateador tras el Juego de Estrellas

Los 32 jonrones de 2023 es la marca de Julio Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

Julio Rodríguez dio el miércoles otra muestra de que corre a otra velocidad en la segunda mitad de la temporada. El guardabosque central de los Marineros se fue de 4-3 en la derrota 11-2 de Seattle en Filadelfia.

El de Loma de Cabrera bateó su jonrón 25 de la temporada, su doble 24 y llegó a las 71 carreras remolcadas en el choque donde su compatriota Luis Castillo (8-7, 3.57) fue bateado por libertad por los Filis con 10 imparables y tres carreras en cuatro entradas.

J-Rod ha sido un mucho mejor bateador después que la liga reanudó las acciones tras la pausa del Juego de Estrellas.

En la primera mitad tuvo una línea ofensiva de .252/.313/.417 con OPS de .730, 14 jonrones y 50 vueltas impulsadas en 95 partidos.

En la segunda parte corta en .293/.324/.609, su OPS queda en .933, ha despachado 11 cuadrangulares e impulsado 21 carreras. Con esa sumatoria de porcentaje deja su línea en .262/.316 /.466 y su OPS en .782.

Con 25 vuelacercas en el curso y 23 robos, Rodríguez tiene la posibilidad de conseguir su segunda campaña de 30-30, como ya hizo en 2023 cuando se convirtió en el octavo y más reciente miembro del club, entre los dominicanos.

“Siento que la clave está en cómo respondemos como equipo”, dijo Rodríguez, quien puso a los Mariners en el marcador con un jonrón en la primera entrada, tras el partido del miércoles. “Es fácil pasar por un momento fácil, cuando todos juegan bien y todo eso. Pero la clave está en cómo respondemos en esta situación”.

Cae Valdez

En Detroit, Framber Valdez cargó con la derrota en el choque que los Astros de Houston perdieron por 7-2 ante los Tigres.

Valdez (11-7, 3.32) trabajó durante cinco entradas en las que permitió siete imparables, siete carreras limpias, otorgó cuatro boletos y ponchó a dos bateadores.

Jeremy Peña se fue de 4-1, con su doble 21 de la campaña, y Yainer Díaz ligó dos incogibles en tres viajes a la goma. Wenceel Pérez se fue de 4-0 por los Tigres.

En Pittsburgh, Dennis Santana trabajó el noveno e incluyó un ponche para apuntarse su noveno rescate en el triunfo de los Piratas por 2-1 sobre los Azulejos de Toronto.