Joel Peguero, firmó por US$10 mil y tras 10 años en las menores debutó con rectas a 102 millas

Joel Peguero fue firmado por los Tampa Bay Rays y llegó a la Gran Carpa con los Gigantes de San Francisco. ( FUENTE EXTERNA )

El 21 de agosto de 2015, el derecho Joel Peguero firmó su primer contrato profesional con los Rays como agente libre amateur a los 18 años, proveniente de su natal República Dominicana. Apenas recibió 10 mil dólares.

Exactamente 10 años después, Peguero por fin puede llamarse a sí mismo un ligamayorista. Y llegó el jueves con lanzamientos hasta las 102 millas por hora. Se convirtió en el dominicano 956 que debuta en el Big Show.

Los Gigantes seleccionaron al lanzallamas Peguero desde Triple-A Sacramento como parte de una serie de movimientos del roster anunciados antes del último juego de la serie del jueves por la tarde contra los Padres en Petco Park.

Ha sido un larg

o camino para Peguero, quien se formó en la organización de los Rays y llegó hasta Triple-A Durham en 2021. Sin embargo, nunca recibió el llamado a las Mayores y terminó siendo cambiado a Colorado al año siguiente.

Luego lanzó en Triple-A con las organizaciones de los Rockies y Nacionales durante las siguientes dos temporadas, pero pasó toda la campaña 2024 en Doble-A Erie, filial de los Tigres, donde registró efectividad de 3.14 en 43 presentaciones como relevista.

Los Gigantes firmaron a Peguero con un contrato de ligas menores durante la temporada baja y quedaron impresionados de inmediato cuando el invitado no incluido en el roster alcanzó las 101 millas por hora en su primera sesión de bullpen en el Scottsdale Stadium en febrero.

"Eso es una bendición de Dios", dijo Peguero sobre su potente recta.

Peguero se convirtió en una de las mejores historias del Spring Training, ganándose el Premio Barney Nugent 2025 como el mejor debutante en el campamento de Grandes Ligas, tras trabajar 7.2 entradas en blanco con ocho ponches en nueve presentaciones de exhibición con los Gigantes.

Estuvo cerca

Aunque estuvo cerca de ganarse un lugar en el bullpen del equipo para el Día Inaugural, tuvo un comienzo complicado en Triple-A Sacramento, donde se perdió cerca de un mes por una lesión en la rodilla sufrida a finales de abril.

Peguero regresó y registró EFE de 5.10 en sus primeras 35 presentaciones de la temporada, pero encontró su ritmo en la segunda mitad, con promedio de carreras limpias de 2.45, 26 ponches y ocho bases por bolas en 22 innings durante sus últimas 14 salidas con los River Cats. Los bateadores rivales tienen apenas 12 hits en 78 turnos (.154) ante él en ese lapso.

"Está pasando por su mejor momento como lanzador ahora mismo", destacó el mánager Bob Melvin. "Cuando salió del campamento primaveral, era un tipo que pensábamos que podríamos ver en algún punto. Estuvo cerca de hacer el equipo, pero comenzó algo lento. Ahora está lanzando en su mejor momento.

"Necesitamos otro relevista. Queremos echarle un vistazo. Será su debut en las Mayores. Sabemos que ha estado mucho tiempo en esto y que tiene un gran brazo. Hoy recibe su primera oportunidad. Estamos entusiasmados por eso".