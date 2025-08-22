Adrián Beltré ya tiene su estatua en el estadio de los Rangers de Texas

Adrián Beltré observa la estatua que el equipo Texas Rangers le dedicó, el viernes, en Arlington, Texas. ( FUENTE EXTERNA )

El legado de Adrián Beltré sigue creciendo, y esta vez lo hace en bronce. Los Rangers de Texas desvelaron este viernes una estatua a tamaño real del tercera base dominicano, quien recientemente fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown en su primer año de elegibilidad.

La escultura, ubicada en las afueras del Globe Life Field en Arlington, muestra a Beltré en una de sus posturas más icónicas: conectando un jonrón de rodillas, un sello inconfundible de su carrera.

Con este reconocimiento, Beltré se une a dos leyendas inmortales de los Rangers: Nolan Ryan y el receptor Iván "Pudge" Rodríguez, quienes también tienen su estatua en el estadio. La inclusión del dominicano en ese selecto grupo subraya la magnitud de su impacto tanto dentro como fuera del terreno, consolidándolo como uno de los peloteros más emblemáticos en la historia de la franquicia.

Beltré jugó 21 temporadas en Grandes Ligas, pero fueron las últimas ocho, todas con Texas, las que sellaron su relación especial con la organización y su fanaticada.

Con los Rangers alcanzó hitos memorables, incluyendo su imparable número 3,000, logrado el 30 de julio de 2017 en el viejo estadio ubicado frente al actual parque de pelota. En ese mismo escenario también conectó su jonrón 400 y logró dos de sus tres ciclos en las Mayores, gestas que cimentaron su estatus como un jugador histórico.

Tras su retiro en 2018, Texas no tardó en rendirle honores, retirando su icónico número 29 al año siguiente. Ahora, con su busto en Cooperstown y su estatua en Arlington, la figura de Beltré ocupa un espacio permanente en la memoria del béisbol estadounidense y en el orgullo dominicano.

La réplica

La ceremonia develación se realizó antes del inicio de la serie ante los Cleveland Guardians, en un ambiente de fiesta para la afición. Este sábado, Beltré recibirá una réplica más pequeña de la estatua como recuerdo personal, y tendrá el honor de recibir el primer lanzamiento ceremonial de parte del artista Mike Tabor, encargado de esculpir la pieza. Además, los primeros 20,000 fanáticos que lleguen al estadio recibirán una mini réplica conmemorativa.

Más allá de los números —más de 3,000 hits, 477 jonrones y cinco Guantes de Oro—, la estatua celebra la esencia de Adrián Beltré: su carisma, su entrega y su pasión por el juego. Para Texas, representa un símbolo de gratitud eterna.

Para la República Dominicana, es motivo de orgullo nacional ver a uno de los suyos inmortalizado en dos altares del béisbol: Cooperstown y Arlington. En cada swing, en cada sonrisa y en cada récord, Beltré dejó claro que el talento dominicano no solo brilla, sino que trasciende fronteras.