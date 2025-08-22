Bello guía a Boston a histórica victoria 1-0 sobre Yankees, primera con ese marcador en 31 años

El surgimiento de Brayan Bello, una de las historias menos comentadas de la temporada para los Medias Rojas, cobró protagonismo bajo las brillantes luces del Yankee Stadium el viernes por la noche.

Los Medias Rojas se apoyaron en las siete entradas en blanco de Bello (tres hits, una base por bolas y cinco ponches) para lograr una victoria por 1-0 que les aseguró un empate a falta de dos juegos para el final de la serie de cuatro juegos entre ambos rivales.

Fue la primera vez que Boston superó a los Yankees por esa puntuación desde el 28 de julio de 1994.

Mientras mejoraba su marca a 10-6 y bajaba su efectividad a 3.07, Bello realizó 92 lanzamientos, 61 de ellos strikes.

Cuando Fried salió tras seis entradas sin permitir carreras (cuatro hits, tres bases por bolas y siete ponches), los Medias Rojas finalmente rompieron el empate sin permitir carreras en la alta de la séptima entrada contra el relevista Mark Leiter Jr.

El bateador emergente Nathaniel Lowe, quien ha brillado en sus primeros días con Boston, conectó un doble con un out. Esto preparó a Connor Wong para un doblete productor hacia la esquina izquierda.

Garrett Whitlock, la selección de Regla 5 que Boston obtuvo de los Yankees en el Draft de Regla 5 de 2020, arrasó con Nueva York en una octava entrada dominante, ponchando a Anthony Volpe, que estaba en mala racha, y al peligroso bateador emergente Giancarlo Stanton, quien ha estado en racha últimamente.

Por segunda noche consecutiva, Aroldis Chapman entró para el salvamento contra su exequipo, este su 24.º de la temporada y el 359.º de su carrera.