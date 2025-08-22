Con sólo 5 días en la MLB, Orioles garantizan US$67 millones al dominicano Samuel Basallo

Samuel Basallo fue la primera gran apuesta en el mercado internacional del gerente general de los Orioles de Baltimore, Mike Elias. ( FUENTE EXTERNA )

El receptor de los Orioles de Baltimore, Samuel Basallo, lleva menos de una semana en las Grandes Ligas, pero el equipo ya está satisfecho con el desempeño de la joven estrella. Según Jeff Passan de ESPN, Basallo acordó el viernes una extensión de contrato por ocho años y $67 millones con el club.

El acuerdo, que entra en vigor la próxima temporada, puede alcanzar un máximo de $88.5 millones según incentivos, y es la mayor extensión prearbitraje otorgada a un receptor, según Passan.

Según se informa, el contrato también incluye una opción del club.

El movimiento se produce pocos días después de que Basallo, de 21 años, debutara en las Grandes Ligas. El joven receptor llegó a la temporada 2025 de la MLB como uno de los 15 mejores prospectos, pero los Orioles optaron por esperar hasta finales de agosto para ascenderlo a las Grandes Ligas.

Buen arranque

Basallo ha tenido un buen desempeño desde su ascenso y batea para .286 en sus primeras 15 apariciones al plato. Antes de su ascenso, Basallo bateó .270/.377/.589 en 321 apariciones al plato en Triple-A en 2025.

La extensión reportada parece sugerir que los Orioles consideran a Basallo como su receptor del futuro. Esto podría poner al ex prospecto estrella Adley Rutschman en una situación difícil una vez que esté listo para regresar de una lesión en el oblícuo.

Rutschman, alguna vez considerado el mejor prospecto de la liga, tuvo un comienzo fulgurante al principio de su carrera. Durante sus primeros dos años en las mayores, Rutschman registró una línea ofensiva de .268/.369/.439. Sin embargo, las lesiones han limitado su efectividad en las últimas dos temporadas, donde ha registrado una línea ofensiva de .242/.315/.385.

Rutschman, quien ha lidiado con lesiones en el oblícuo durante toda la temporada, fue colocado en la lista de lesionados el jueves debido a otra distensión en el oblícuo. Este movimiento pone en riesgo la temporada 2025 de Rutschman y abre la puerta a que Basallo se convierta en el receptor principal del equipo en la recta final.

Si bien los Orioles no se juegan un puesto en la postemporada, Basallo ahora tiene varias semanas para demostrar que merece un puesto como titular en la plantilla del equipo la próxima temporada.

El ascenso y la extensión de contrato de Basallo no significan necesariamente que el equipo haya perdido el interés en Rutschman. Los Orioles podrían rotar a ambos jugadores la próxima temporada o usar a uno como su bateador designado principal y al otro como receptor titular.

Pero si Basallo rinde durante su audición de 2025, los Orioles podrían tener que tomar decisiones interesantes en la plantilla durante la temporada baja.