El dinero que se juega Cristopher Sánchez en la carrera al Cy Young

A Cristopher Sánchez le sobran argumentos para competir al premio Cy Young de la Liga Nacional, pero sus posibilidades de ganarlo no son altas, a pesar de que su compañero de rotación Zack Wheeler de momento se sale de la carrera a causa de un coágulo de sangre en la pierna derecha.

A la cabeza va Paul Skenes, que supera al duartiano de los Filis en la mayoría de categorías que se ponderan para otorgar la distinción al mejor lanzador. Pero quedar entre los más votados ya es ganancias para el criollo, puesto que representa millones para las cuentas del gigante (6´6 pies) de los Toros en la Lidom.

Mientras el derecho de los Piratas lidera el circuito en la efectividad tradicional con 2.16, el zurdo dominicano tiene la tercera (2.46). Skenes es segundo en el promedio de carreras limpias ajustadas (ERA +, que indica la superioridad con relación al promedio de la MLB) con un aporte del 95 %, en tanto que el romanense ancla tercero con un 80 %.

Skenes, un fenómeno de 23 años que fue primera selección del draft en 2023, también saca mejor nota en ponches (174 vs 169), pero se distancia en WHIP (0.96 a 1.10), cómo le batea la oposición (.198 a .227), BABIP (.269 a .302).

El quisqueyano de 28 años queda primero en salidas de calidad (18 a 16), FIP o capacidad de sacar outs independiente a la defensa (2.63 a 2.45) y victorias (11 a 7), una estadística que quedó en desuso para medir la calidad de un lanzador.

El indicador Cy Young Proyection, de FanGraphs, coloca el pleito más parejo. Otorga 64.4 puntos a Skenes y 63.4 a Sánchez.

La fórmula de Baseball-Reference otorga 6.2 victorias sobre jugador reemplazo (WAR) a Sánchez, el tercero de todo el béisbol solo detrás de Aaron Judge (6.9) y Pete Crow-Armstrong (6.4).

Los incentivos

Sánchez, quien fuera mayormente relevista desde que firmó en 2014 por los Rays y hasta 2021 cuando llegó a los Filis, se incrustó con tinta china en la rotación de Filadelfia en 2023.

En junio de 2024 el equipo le convenció de firmar una extensión por cuatro años que le aseguró 22.5 millones de dólares (2025-2028), con cláusulas que pueden estirar el acuerdo hasta los 56.6 millones, en función del desempeño.

De momento toda sale a pedir de boca para el club, que ha atado a un lanzador abridor con desempeño de estelar a razón de salario de un dígito en millones de dólares.

El pacto tiene una opción del equipo por 14 millones para 2029 y otra de 15 MM para 2030, con un millón como buyout (compensación económica) en caso de ser rechazadas. Pero si Sánchez finaliza entre los primeros 10 lugares para el Cy Young durante la vida del contrato puede estirar esas opciones.

En caso de ganar el premio entre 2025 y 2030 subiría 2 millones a cada extensión. Si llega en segundo o tercer lugar subiría un millón y de finalizar entre cuarto y quinto llegaría a 750 mil dólares y de quedar entre sexto y décimo sumaría 500 mil.