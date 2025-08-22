Juan Soto encendió su bate y los Mets castigaron a los Bravos con triunfo 12-7

Juan Soto volvió a ser Juan Soto. Con su característico swing de poder y paciencia en el plato, el dominicano guio a los Mets de Nueva York a una victoria vibrante de 12-7 sobre los Bravos de Atlanta, la noche del viernes en el Truist Park.

El jardinero inició la fiesta desde temprano: en el segundo inning negoció boleto con las bases llenas, produciendo la primera carrera de los Mets y abriendo el camino para un ataque que no se detendría.

Luego, en el cuarto episodio, cruzó el plato tras un doble de Mark Vientos y volvió a quedar en el centro de la ofensiva.

Pero el verdadero estallido llegó en el séptimo. Con un swing demoledor, Soto conectó un jonrón de dos carreras de 366 pies por el jardín izquierdo, llevando también a Francisco Lindor al plato y aumentando la ventaja a 9-2.

El dominicano levantó las manos con calma, como si confirmara lo inevitable: que su bate está hecho para cambiar juegos.

El ataque neoyorquino no dio tregua. Hayden Senger y Cedric Mullins también castigaron con batazos oportunos, mientras Vientos y Baty aportaban desde el fondo de la alineación. En total, los Mets pegaron 21 imparables, un desfile de ofensiva que dejó sin respuestas a los lanzamientos de Joey Wentz, quien cargó con la derrota.

En el montículo, Nolan McLean cumplió con temple de veterano: siete entradas sólidas, apenas dos carreras permitidas, y su récord quedó en 2-0 con 1.46 de efectividad.

Los Bravos intentaron reaccionar con el jonrón solitario de Ronald Acuña Jr. en el cuarto inning y un último empuje en la novena entrada, cuando Vidal Bruján y Ozzie Albies acercaron a los locales en el marcador. Pero la diferencia era demasiado grande.

La noche, sin embargo, tuvo un nombre propio: Juan Soto.

El dominicano terminó con tres hits, cuatro impulsadas y la sensación de que cada vez que entra en la caja de bateo, todo puede suceder.