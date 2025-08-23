Frankie Montás se perderá el resto de la temporada 2025 por lesión en el codo

Frankie Montás había sido movido recientemente al bullpen por los Mets. ( FUENTE EXTERNA )

Frankie Montás, lanzador dominicano de los Mets de Nueva York, fue colocado el sábado en la lista de lesionados de 15 días debido a una lesión en el ligamento colateral cubital (UCL) del codo derecho.

Posteriormente, el equipo confirmó que Montás se perderá el resto de la temporada 2025, lo que representa un duro golpe para la rotación del club y para el propio jugador, quien venía intentando recuperar su nivel tras un inicio complicado de campaña.

Antes del juego del sábado contra los Bravos de Atlanta, el mánager Carlos Mendoza habló con los medios y no dejó mucho espacio para el optimismo. Según explicó, la lesión en el UCL de Montás es "bastante significativa" y no se descarta que deba someterse a una cirugía Tommy John, un procedimiento común entre lanzadores, pero que generalmente requiere un proceso de recuperación de entre 12 y 18 meses.

"Tiene una lesión bastante seria ahí", dijo Mendoza. "Varios médicos la están evaluando para entender con exactitud lo que estamos enfrentando. Pero la primera revisión indica que es una lesión considerable".

Mendoza también explicó que el propio Montás reportó molestias en la parte baja del bíceps derecho el viernes.

Luego de eso, intentó lanzar para probar su brazo, pero posteriormente se sometió a una resonancia magnética (MRI), que reveló la magnitud del daño. El dirigente agregó que el jugador estaba "muy afectado emocionalmente" al recibir el diagnóstico, lo cual no es sorpresa dado lo complicado que ha sido su año.

Un curso complicado

La temporada 2025 ya había sido difícil para Montás desde el inicio. Comenzó el año en la lista de lesionados y no hizo su debut hasta el mes de junio. En total, terminó con récord de 3 victorias y 2 derrotas, una efectividad (ERA) de 6.28 y un WHIP de 1.60, números muy por debajo de lo esperado.

Hace apenas unos días, los Mets habían movido a Montás al bullpen para permitir el ascenso del novato Nolan McLean, pero el dominicano tampoco tuvo éxito en sus dos salidas como relevista.

Montás, de 32 años, firmó con los Mets un contrato de dos años por 34 millones de dólares durante la pasada temporada baja, con la intención de convertirse en uno de los pilares del cuerpo de lanzadores tanto en 2025 como en 2026.

El acuerdo incluye una opción de jugador para la campaña 2026, pero si finalmente requiere cirugía, es probable que se pierda la mayor parte del próximo año también.