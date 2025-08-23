Garrett Crochet silenció al Yankee Stadium y Boston aleja más a Nueva York

Garrett Crochet ha cerrado la contienda por el Cy Young de la Liga Americana. ( FUENTE EXTERNA )

La afición del Yankee Stadium quería animarse el sábado por la tarde tras ver al equipo local quedarse con las manos vacías en los dos primeros juegos de un duelo de cuatro.

Pero el as de los Medias Rojas, Garrett Crochet, mantuvo a todos en silencio, desde los palcos hasta las Criaturas de las Gradas y la grada superior, durante la mayor parte de su última actuación dominante. Crochet aplastó a los Yankees, permitiendo cinco hits y una carrera, otorgando una base por bolas y ponchando a 11.

Gracias al zurdo, a quien llaman "Bestia" en su vestuario, los Medias Rojas consiguieron su tercera victoria consecutiva este fin de semana y la quinta en total en el Bronx, derrotando a los Yankees por 12-1 en un día de verano digno de postal.

"Por eso le llamamos Bestia", dijo el receptor Carlos Narváez. "Hablamos de este partido hace tres o cuatro días. Siempre está preparado, y hoy se ve su gran dominio, y estoy orgulloso de él".

Con todo el ruido que suele emanar del Yankee Stadium, el silencio se hizo notar.

"Sí, se siente bien", dijo Crochet. "Es un poco inquietante, pero estamos jugando muy bien ahora mismo. Cuando pasa eso, suele pasar de visitante. Así que está bien".

Los Medias Rojas, con marca de 71-59, aumentaron su ventaja sobre los Yankees (69-60) a un juego y medio por el primer puesto de comodín de la Liga Americana.

Y ahora tienen la oportunidad de hacer algo inusual en cualquier serie de cuatro juegos, por no hablar de una contra los Yankees, y completar una barrida de cuatro juegos en el Sunday Night Baseball cuando Dustin May se enfrente a Carlos Rodón.

Sería la primera barrida de cuatro juegos de Boston en la serie de rivalidad desde el 2 al 5 de agosto de 2018 en Fenway, y la primera en el Bronx desde la barrida de cinco juegos del 7 al 9 de julio de 1939.

"Vendremos mañana con la misma expectativa: jugar bien y ver qué pasa", dijo el mánager de los Red Sox, Alex Cora.

Lo que ocurrió el sábado fueron muchos lanzamientos letales de Crochet, quien usó su recta cortada, su sinker, su sweeper y su recta de cuatro costuras casi por igual.

Arranque de Cy Young

En su primera temporada con Boston, Crochet está buscando el premio Cy Young de la Liga Americana. Su último y impresionante desempeño solo mejoró sus posibilidades, ya que elevó su récord a 14-5, redujo su efectividad a 2.38 y su total de ponches llegó a 207, a solo dos del récord personal que estableció la temporada pasada.

"Está bien", dijo Crochet. Hablaba de ello con alguien ayer o hace dos días. Creo que le doy más importancia a las entradas. Especialmente este año, como poder darlo todo en 162. Siento que eso refleja mejor lo que uno puede aportar al equipo. Pero aun así, es genial.

Al alcanzar los 200 ponches en sus primeras 26 aperturas, Crochet se unió a un grupo selecto al convertirse en el cuarto lanzador en la historia del club en lograrlo.

Pero mientras los Medias Rojas mejoraban su marca a 8-1 contra sus rivales esta temporada, Crochet no era la única historia.

Trevor Story, candidato a Jugador Regresado del Año de la Liga Americana, conectó un doblete de dos carreras con dos outs a la esquina del jardín izquierdo en la tercera entrada para romper el empate a cero. Dos entradas después, conectó un jonrón solitario entre el jardín derecho y el central, su vigésimo de la temporada.

Story se unió a Nomar Garciaparra (1997) y John Valentín (1995) como los únicos campocortos en la historia del club con temporadas de 20-20 (jonrones y robos). El bateador derecho, quien pasó sus primeras tres temporadas en Boston lidiando con lesiones, se ha mantenido sano durante esta y suma 82 carreras impulsadas.

"Hay mucho trabajo por hacer, pero para mí significa mucho hacerlo aquí con estos chicos, con este equipo, y con la forma en que lo estamos haciendo, jugando un béisbol ganador", dijo Story. "Así que eso es lo que más importa. Estoy entusiasmado por hacerlo con estos chicos".

Y para las últimas entradas, por fin se escuchó algo de ruido de la multitud anunciada de 45,512 personas mientras un grupo de intrusos dispersos por todo el estadio coreaban "¡Vamos, Medias Rojas!".