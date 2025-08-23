Los Mets llaman a Brazobán y envían a Montás a la lista de lesionados

Huáscar Brazobán fue en la primera mitad de la campaña un gran activo en el bullpen de los Mets. ( FUENTE EXTERNA )

Los Mets subieron al lanzador derecho dominicano Huáscar Brazobán de Triple-A antes del partido del sábado contra los Bravos en Atlanta.

En una decisión similar, Nueva York colocó a también quiqueyano Frankie Montás en la lista de lesionados de 15 días por una lesión del ligamento colateral cubital (LCC) del codo derecho. La decisión es retroactiva al 22 de agosto.

Los Mets optaron por Brazobán a finales de julio tras una serie de actuaciones ineficaces. En su última aparición (el 28 de julio contra los Pares), Brazobán permitió una carrera, tres hits y una base por bolas en tan solo 0.2 entradas.

"Es detestable enviar a un jugador a las menores, especialmente a alguien que, desde el primer día, ha sido fundamental para nosotros", dijo el dirigente Carlos Mendoza en aquel momento. "Pero vamos a aprovechar este tiempo para seguir preparándolo para un posible puesto aquí, porque le dijimos que volverá".

El plan es que tenga un programa de lanzamientos más bien preestablecido, donde se trata de lanzar 35 lanzamientos, quizás con tres días de descanso, y en las Grandes Ligas, eso no es posible. Ese es el plan con él.

En 51.2 entradas de trabajo esta temporada con el club de Grandes Ligas, Brazobán ha lanzado con una efectividad de 3.83 y un WHIP de 1.28.

Desde que fue enviado a Triple-A Syracuse, Brazobán ha jugado siete partidos. En ese lapso, ha permitido ocho carreras, 13 hits y dos bases por bolas en 10.2 entradas. La mayor parte de ese daño se produjo en su tercera aparición con Syracuse, donde permitió siete carreras en una entrada.

En sus últimas apariciones (20 de agosto), Brazobán dominó, ponchando a cuatro bateadores en dos entradas en blanco y permitiendo solo un hit.

Otro revés para Frankie

En cuanto a Montás, la lesión llega en un momento en que su rol ha cambiado. Tras regresar al equipo a finales de junio tras comenzar la temporada en la lista de lesionados con una distensión en el dorsal ancho derecho, el lanzador derecho hizo siete aperturas y fue en gran medida ineficaz.

Luego fue trasladado al bullpen para facilitar el ascenso de Nolan. McLean, pero el trabajo de bullpen de Montás también fue ineficaz.

En nueve apariciones (siete aperturas) con los Mets esta temporada, Montás ha lanzado con un récord de 3-2, una efectividad de 6.28 y un WHIP de 1.60.