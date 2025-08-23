Video| Samuel Basallo: "Quiero ser un Oriole toda mi vida"

El prospecto dominicano Samuel Basallo está viviendo una primera semana en Grandes Ligas difícil de igualar.

Apenas cinco días después de su debut en el mejor béisbol del mundo, los Orioles de Baltimore anunciaron este viernes una extensión de contrato por ocho temporadas y 67 millones de dólares, un movimiento poco común para un jugador con tan corta experiencia en el máximo nivel.

Basallo se convirtió en el primer jugador que firma una extensión bajo la gestión de Mike Elias, gerente general y vicepresidente ejecutivo de operaciones de béisbol, quien está al frente de la organización desde noviembre de 2018.

El receptor dominicano debutó el pasado domingo, convirtiéndose en el primer jugador del Top 10 de prospectos de MLB Pipeline en llegar a las Mayores en 2025. En su corta estadía ha mostrado la madurez y las herramientas ofensivas que lo colocaron como uno de los receptores más cotizados del béisbol.

"Quiero estar con los Orioles, este es el equipo que me ha visto crecer como jugador", expresó Basallo al ser cuestionado sobre el motivo de la firma en una entrevista para la cadena MASN. La extensión asegura su permanencia en Baltimore a largo plazo y envía un mensaje de confianza total en su talento.

"Si puedo elegir dónde jugar toda mi carrera, lo quiero hacer aquí", agregó.

Basallo no estuvo en la alineación del viernes ante los Astros de Houston. Hasta ahora suma cuatro imparables y cinco carreras empujadas en cuatro encuentros disputados.

Con este acuerdo, los Orioles aseguran a un bate zurdo de gran proyección que podría convertirse en pieza central de la franquicia en la segunda mitad de la década. Para Basallo, el pacto representa estabilidad económica y la oportunidad de desarrollarse sin la presión inmediata del proceso que debe llevar un jugador joven.

El joven de 21 años tiene una meta clara: ser reconocido no solo como un gran jugador, sino también como una buena persona fuera del terreno. "Quiero ser el mejor dentro y fuera del terreno de juego", afirmó.

La rápida decisión de Baltimore refuerza la convicción de que el muchacho no sólo está listo para las Grandes Ligas, sino que está destinado a convertirse en uno de los rostros del futuro de la organización.

Cruz es su inspiración

Basallo confesó que su inspiración es Nelson Cruz, exjugador de Grandes Ligas y actual gerente general de la selección dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol.

"Nelson fue un tremendo jugador en el terreno de juego y genial fuera. Ha hecho muchas cosas por la gente y ahora está trabajando en béisbol", dijo. "Todo el mundo lo ama y es una persona a la que quiero parecerme. Cuando lo veo, digo que quiero ser como él".

El compromiso mutuo entre el jugador y la organización de Baltimore, expresado tanto en el contrato como en las palabras de Basallo, presagia una era prometedora para Baltimore con un joven líder dominicano al frente.