Vientos bateó dos jonrones y Marte uno en el triunfo de Mets sobre Bravos

Mark Vientos fue clave en el triunfo holgado de los Mets en el segundo partido de la serie en Atlanta. ( FUENTE EXTERNA )

Los Mets conectaron seis jonrones más el sábado y Clay Holmes lanzó seis entradas por primera vez en más de dos meses en la victoria de Nueva York sobre los Bravos por 9-2 en Atlanta.

Nueva York ha conectado 29 jonrones en sus últimos 11 juegos, incluyendo el sábado. Cuatro lanzadores de los Mets limitaron a los Bravos a dos carreras con solo cinco hits.

Después de una ráfaga de 21 hits el viernes, la alineación de los Mets no fue tan potente el sábado, pero continuaron consiguiendo golpes contra Cal Quantrill. Francisco Lindor extendió su racha de hits a 11 juegos con un sencillo en la tercera entrada para abrir la entrada.

Después de una base por bolas a Juan Soto, ejecutaron un doble robo para poner corredores en segunda y tercera, sin outs. Pete Alonso conectó un roletazo al lado izquierdo para el primer out antes de que Mark Vientos se ponchara con swing.

Los Mets corrían el riesgo de no anotar, pero Jeff McNeil, quien abrió por primera vez en tres juegos, conectó un imponente jonrón de tres carreras justo dentro del poste de foul del jardín derecho.

Los Bravos casi respondieron a la tercera entrada de tres carreras de los Mets con una gran entrada en la parte baja.

Después de que Holmes no pudiera controlar el lanzamiento de Alonso, poniendo corredores en primera y tercera con un out, Starling Marte, en su sexta apertura en los jardines esta temporada, atrapó un elevado en el jardín izquierdo antes de lanzarle un sembrado a Hayden Senger y poner a Nacho Álvarez Jr. en home.

Las cosas no serían más fáciles para Holmes en la cuarta. Dio bases por bolas consecutivas para comenzar la entrada y logró que Michael Harris II conectara un roletazo a McNeil, quien giró para intentar colocar a Ronald Acuña Jr. en segunda, pero el ex Jugador Más Valioso de la Liga Nacional se deslizó sin problemas antes de que la pelota llegara, después de que la repetición anulara la jugada.

Con las bases llenas y sin outs, Marcell Ozuna conectó un elevado de sacrificio para darle a los Bravos su primera carrera del juego. Drake Baldwin conectó un rodado lento a Holmes para impulsar otra carrera con un roletazo. Holmes logró que Ozzie Albies consiguiera un elevado para acabar con la amenaza, pero Atlanta anotó dos carreras sin conectar un hit en la cuarta.

Un 1-2-3 en la quinta entrada y una defensa estelar de Lindor y Tyrone Taylor en la sexta ayudaron a Holmes a superar las seis entradas por primera vez desde el 7 de junio.

Casualmente, los Mets habían jugado 62 juegos antes de que un abridor, aparte de David Peterson, lanzara más de seis entradas cuando Nolan McLean rompió ese récord el viernes. Y ahora los abridores de los Mets lo han hecho en juegos consecutivos.

Holmes había retirado a 10 bateadores consecutivos antes de un sencillo con un out en la séptima y se fue tras una apertura de calidad. El lanzador derecho lanzó 94 lanzamientos (54 strikes) en 6.1 entradas, permitiendo dos carreras y tres hits, dos bases por bolas y cuatro ponches.

Tras ese cuadrangular de tres carreras de McNeil, la ofensiva de los Mets fue controlada por Quantrill y los relevistas de los Bravos hasta la séptima, cuando Alonso conectó un potente batazo justo dentro del poste de foul del jardín derecho con Soto en primera base para dar a los Mets una ventaja de 5-2.

Vientos siguió con un jonrón indiscutible al jardín izquierdo para poner a los Mets arriba 6-2.

Es el primer jonrón de Alonso (43 turnos al bate) desde la noche de dos jonrones en la que rompió el récord de la franquicia de Darryl Strawberry. Los Mets no terminaron en la séptima, ya que Marte conectó un jonrón solitario para darle a Nueva York un cuarto puesto en la entrada.

Marte fue reemplazado del jardín izquierdo en la séptima por Cedric Mullins, quien jugó en el central, y Taylor se cambió al izquierdo. Vientos y McNeil cerraron la anotación de los Mets con jonrones solitarios en la novena entrada, el segundo de los juegos de ambos toleteros.

En relevo de Holmes, Gregory Soto, Tyler Rogers y Edwin Díaz, quien no había lanzado en una semana, consiguieron los últimos ocho outs.

Los bateadores de 6-9 se fueron de 12-20 con seis carreras impulsadas en el juego del viernes, pero no tuvieron el mismo éxito el sábado. Esa parte de la alineación se fue de 4-17 con una carrera impulsada.

Tres de esos hits fueron de Marte. Brett Baty, quien conectó cuatro hits, se fue sin hits, mientras que Taylor solo conectó un hit después de haber conectado tres el viernes.

Los Mets le robaron cuatro bases a Quantrill, dos de ellas a Marte. Es la primera vez que roban cuatro bases en un juego esta temporada.

Starling Marte

El veterano jardinero no solo se fue de 3-3 con un jonrón y dos bases robadas, sino que esa asistencia en los jardines cambió el curso del partido.