Zack Wheeler será baja por el resto de la temporada

Zack Wheeler era un serio candidato al premio Cy Young de la Liga Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Zack Wheeler, lanzador derecho de los Phillies de Filadelfia, se perderá oficialmente el resto de la temporada debido al síndrome del desfiladero torácico venoso (SDT), anunció el equipo el sábado.

El SDT venoso ocurre cuando al menos una vena debajo de la clavícula se comprime y daña, según la Clínica Mayo. Se le ha recomendado a Wheeler someterse a una cirugía de descompresión del desfiladero torácico, que generalmente tiene un plazo de recuperación de 6 a 8 meses, según el comunicado de los Phillies.

El candidato al Cy Young de la Liga Nacional ingresó a la lista de lesionados el fin de semana pasado. El lunes, se sometió con éxito a una trombólisis para eliminar un coágulo de sangre cerca de su hombro derecho.

Posteriormente, se sometió a una evaluación de seguimiento y recibió segundas opiniones esta semana, según el equipo.

Wheeler inicialmente reportó molestias después de una apertura de cinco entradas el 15 de agosto contra los Nacionales de Washington. Tras sentir una pesadez anormal en el hombro, fue evaluado al día siguiente.

Fue entonces cuando se descubrió el coágulo de sangre, oficialmente en su "extremidad superior derecha". Aunque no es frecuente, los lanzadores de las Grandes Ligas ya se han enfrentado a este tipo de problema.

El actual lanzador de los Texas Rangers, Merrill Kelly, se sometió a una cirugía de TOS venoso en agosto de 2020 para extirparle un coágulo de sangre en el hombro.

En ese momento, militaba en los Diamondbacks de Arizona. Aunque Kelly se perdió el resto de la temporada, regresó en 2021 y abrió 27 partidos. Al año siguiente, abrió 33 partidos y registró una efectividad de 3.37. Lleva siete años en la MLB.

Diferentes

Existen diferentes tipos de TOS. Otro es el TOS neurogénico, que afectó significativamente la carrera del ex as de los Nationals, Stephen Strasburg.

El TOS neurogénico es, de hecho, el tipo más común, según la Clínica Mayo, que lo describe como una compresión de un grupo de nervios de la médula espinal que controlan los movimientos musculares y la sensibilidad en el hombro, el brazo y la mano, lo que puede provocar entumecimiento y hormigueo.

En 2023, Jesse Dougherty, del Washington Post, escribió un artículo que ilustraba las diferencias entre las lesiones de Kelly y Strasburg. Habló con Robert Thompson, fundador del Centro para el Síndrome del Desfiladero Torácico de la Universidad de Washington en San Luis.

"Se presentan en conjunto, pero el TOS venoso suele ser clínicamente más agudo", declaró Thompson al Post en aquel momento. "Se presenta de forma repentina sin síntomas preexistentes. Se trata de jugadores que juegan con normalidad: sin dolor, entumecimiento, hormigueo ni síntomas nerviosos. De repente, se les inflama el brazo y se forma un coágulo en la vena subclavia".

El TOS neurogénico contrasta un poco porque estos pacientes suelen presentar síntomas bastante persistentes, que incluyen al menos entumecimiento y hormigueo, y pueden presentar dolor manifiesto o más bien dolor o fatiga.

Pueden describir un brazo muerto al lanzar, especialmente los lanzadores. Y, hasta cierto punto, esos síntomas pueden haber persistido durante mucho tiempo, y han experimentado cambios compensatorios en su postura y mecánica que, en última instancia, podrían ser difíciles de revertir. Así que, en cierto modo, traen consigo un poco más de carga.

La muestra no es amplia para lanzadores de Grandes Ligas con síndrome de Tourette (SOT), pero Wheeler parece estar lidiando con el tipo más raro de SOT, pero con un proceso de recuperación menos complejo.

Aún está por verse cómo responderá Wheeler a ese proceso de recuperación.

Hasta el sábado por la tarde, los Phillies lideraban la División Este de la Liga Nacional, seis juegos por encima de los Mets de Nueva York, que ocupan el segundo lugar y exequipo de Wheeler. Wheeler está en su sexta temporada con los Phillies, con quienes ha sido seleccionado para tres Juegos de Estrellas y ganado un Guante de Oro.