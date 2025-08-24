VIDEO | Resumen MLB: Junior Caminero pega Grand Slam; Carlos Estévez, líder de rescates LA con 34

Junior Caminero conectó el segundo grand slam de su carrera. El primero fue el pasado 13 de mayo, frente a Toronto. ( EFE )

El tercera base Junior Caminero conectó un cuadrangular con bases llenas en el quinto episodio en la victoria de Tampa Bay 7-2 sobre San Luis. Con las cuatro empujadas, suma 91 en la campaña, y concluyó de 4-1, 1 CA, 4 CE.

Así fue el jonrón de Caminero para ampliar la ventaja de los Rays a 5-0

Junior Caminero - Tampa Bay Rays (37)

pic.twitter.com/FgoWanesiD — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) August 24, 2025

Por Tampa Bay, Christopher Morel pegó su jonrón 10, terminó de 4-3, 1 CA, 1 CE; Edwin Uceta 1.0 IP, 1 BB, 1 K. Por San Luis, José Fermín de 3-1.

Reales 10, Tigres 8

Carlos Estévez lanzó el noveno episodio en blanco y logró su rescate 34 con el que se afirma en el liderato de la Liga Americana. Por Detroit, Wenceel Pérez de 5-1, 1 CA; Rafael Montero lanzó 1.0, 2 BB.

Miami 5, Toronto 3

El derecho Eury Pérez lanzó seis entradas en las que solo permitió dos carreras y tres hits. Pérez (6-3) además ponchó a cuatro y otorgó un boleto.

Su compatriota Ronny Henríquez 0.1 IP. Agustín Ramírez de 4-1, 1 CE; Otto López de 4-1; Heriberto Hernández de 3-0. Por Toronto, Vladimir Guerrero Jr. de 1-0.

Orioles 3, Astros 2

Jeremy Peña ligó dos hits y su promedio de bateo es .306, tercero mejor en la Liga Americana. Terminó de 5-2, 1 CE. Por los Orioles, Samuel Basallo de 2-1, 1 BB.

Atlanta 4, Mets 3

Juan Soto pegó un hit remolcador de una vuelta en el noveno. Terminó de 3-1, 1 CE, 2 BB. Ronny Mauricio de 4-1; Gregory Soto 1.0 IP, 2 H, 2 CL, 1 BB. Por Atlanta, Marcell Ozuna de 2-0, 2 BB; Vidal Bruján jugó defensa sin turnos al bate.

Dodgers 8, Padres 2

Teoscar Hernández trajo al plato la primera con fly de sacrificio en la primera entrada. Terminó de 4-0, 1 CE. Por San Diego, Fernando Tatis Jr. de 3-0, 1 BB; Manny Machado de 4-1; Ramón Laureano de 3-0; Wandy Peralta 1.1 IP, 2 H, 1 CL, 1 BB, 1 K.

Con la victoria, los Dodgers evitaron la barrida en tres juegos.

Seattle 11, Atléticos

En el tercer capítulo, Julio Rodríguez y Víctor Robles conectaron sencillos empujadores de dos vueltas cada uno. Rodríguez terminó de 3-1, 2 CE, 1 CA; Robles de 4-1, 2 CE, 1 CA; Jorge Polanco de 3-1, 2 CA, 1 BB; Carlos Vargas 1.0 IP, 3H, 2 CL, 1 BB, 1 K.

Por los Atléticos, Eduarniel Nuñez 2.0 IP, 2 H, 2 CL, 2 K.

Rojos 6, Dbacks 1

Noelvis Marte conectó triple en el sexto episodio y anotó una vuelta en con ese mismo batazo, gracias a un error en tiro al plato de Geraldo Perdomo.

Marte terminó de 5-2, 2 CA; Elly de la Cruz de 5-1, Miguel Andújar de 1-0. Por Arizona, Ketel Marte de 4-0; Perdomo de 3-1, 1 CA, 1 BB.

Filis 3, Nacionales 2

Luis García Jr. pegó su cuadrangular 11 de la campaña en el noveno episodio como emergente, pero no alcanzó para empatar el partido. Terminó de 1-1, 1 CE, 1 CA. No hubo más actuación dominicana en el juego.

Gigantes 4, Milwaukee 3

El puertorriqueño Elliot Ramos pegó un sencillo remolcador de dos vueltas con bases llenas en el noveno episodio para dejar en el terreno a Milwaukee. El venezolano José Buttó(4-3) se anotó el triunfo tras lanzar el octavo sin permitir libertades.

Por los Gigantes, Rafael Devers como bateador emergente de 1-0; Willy Adames de 3-2, 2 BB; Joel Peguero lanzó 1.2 IP, 2 H. Por los Cerveceros, Abner Uribe, 1.0 IP, 2 H, 2K.

Texas 5, Cleveland 0

Wyatt Langford pegó un sencillo remolcador de dos vueltas, y Rowdy Tellez y Joc Pederson conectaron cuadrangulares por Texas.

Por los Rancheros, Ezequiel Durán de 4-1, 1 CA. Por los Guardianes, José Ramírez de 4-1; Ángel Martínez de 3-0.

Piratas 4, Rockies 0

Ronny Simon de 4-1; Alexander Canario jugó en el left field sin agotar turnos al bate; Dennis Santana 1.0 IP, 1 H, 1 BB, 1 K. Por Colorado, Warming Bernabel de 3-0.

