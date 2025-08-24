Cal Raleigh conecta sus jonrones 48 y 49, nueva marca para un catcher en MLB

Cal Raleigh es el jugador con la mayor producción de poder en la actual campaña de MLB. ( FUENTE EXTERNA )

La histórica temporada de Cal Raleigh alcanzó su punto más alto este domingo por la tarde, durante el partido en el que los Marineros vencieron por 11-4 a los Atléticos.

El receptor conectó su jonrón número 48, empatando con Salvador Pérez en 2021 con la mayor cantidad en una sola temporada para un jugador con al menos el 75% de sus juegos como receptor.

Y, por si fuera poco, amplió sus registros con su jonrón número 49, una entrada después.

Así fueron los tablazos

En la primera entrada, Raleigh impactó una recta a 91.7 mph, medio a medio, lanzada por el zurdo Jacob López de los Atléticos y la envió 448 pies (la mayor distancia de alguno de sus jonrones esta temporada y el más largo de su carrera desde el lado derecho).

Le pelota llegó hasta la segunda grada del T-Mobile Park, dándole a Seattle una ventaja muy necesaria, en un momento en el que su ofensiva estaba en apuros.

Cal Raleigh - Seattle Mariners (48)

pic.twitter.com/PnJd3kfV5C — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) August 24, 2025

Luego, en la segunda entrada, aprovechó un cambio de velocidad de López en el primer lanzamiento y la envió 412 pies, hasta el marcador de visitantes del jardín izquierdo.

Cal Raleigh - Seattle Mariners (49)

pic.twitter.com/bVEz8wRxc0 — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) August 24, 2025

Ambos fueron jonrones de dos carreras para respaldar a su buen amigo Logan Gilbert en el montículo, quien fue igualmente vital para la victoria de los Marineros, con 13 ponches, la mayor cantidad de su carrera, en seis entradas de una carrera y tres hits.

“Diría que lo más difícil es simplemente mantenerme enfocado en el objetivo principal, que es ganar partidos de béisbol y ayudar al equipo. Y obviamente, hacer esto ha sido increíble, pero al mismo tiempo se trata más de enfocarme en los demás, en los lanzadores, en los objetivos del equipo", dijo Raleigh tras el partido.

Después del segundo jonrón de Raleigh, mientras los cánticos de "MVP" eran tan audibles como lo han sido durante toda la temporada, salió del dugout a saludar a los fanáticos, en una temporada que ha sido más que de ensueño.