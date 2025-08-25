Caminero castiga a Cleveland con dos jonrones y llega a 39 en la campaña

Junior Caminero lidera a los dominicanos en cuadrangulares en la campaña 2025. ( FUENTE EXTERNA )

En distintos momentos, parecía que Progressive Field sería el hogar a largo plazo de Yandy Díaz y Junior Caminero en las Grandes Ligas.

Y aunque no fue así gracias a que Cleveland los canjeó a los Rays al principio de sus carreras, eso no les impidió dar un espectáculo el lunes en su regreso al estadio como visitantes, ya que ambos conectaron jonrones en la victoria de los Rays por 9-0.

El primer jonrón de Caminero abrió el juego, al castigar un error de Tanner Bibee y enviar una recta a 412 pies (proyectados por Statcast) al jardín central para un jonrón de dos carreras en la quinta entrada.

Su segundo jonrón fue un batazo solitario ante Tim Herrin en la séptima entrada que se coló justo por encima de la barda de 19 pies (5.8 metros) en el jardín izquierdo tras una demora de 38 minutos por lluvia.

Con estos jonrones, Caminero superó a Logan Morrison como el cuarto con más jonrones en una sola temporada en la historia de los Rays (39). Superó a Frank Robinson para empatar a Cody Bellinger con la cuarta mayor cantidad de jonrones en una temporada para un jugador de 21 años o menos, y ha igualado el récord de la franquicia de Carlos Peña con la mayor cantidad de jonrones para un jugador antes de que finalice agosto.

Tras Tatis

Caminero también tiene la segunda mayor cantidad de jonrones en una temporada para un jugador nacido en República Dominicana antes de cumplir 23 años, detrás de los 42 jonrones de Fernando Tatis Jr. en 2021. Terminará esta temporada un día más joven que Tatis al final de la temporada de 2021.

Caminero terminó el día de 4 de 5 con dos jonrones, un doble y un sencillo.

Díaz añadió sal a la herida antes del segundo jonrón de Caminero cuando conectó un jonrón de 384 pies proyectado por Statcast al jardín izquierdo en la séptima entrada con un cambio de Bibee sobre el centro del plato. Díaz tiene 22 jonrones en la temporada, igualando el récord personal que estableció en 2023.