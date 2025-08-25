Lidom anuncia oficialmente la Copa del Cibao New York 2025 entre Águilas y Gigantes

Vitelio Mejía, presidente de Lidom, en una imagen de archivo del pasado dos de julio de 2025 en el Séptimo Cielo del Estadio Quisqueya. ( CARLOS SÁNCHEZ G. )

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Inc. (Lidom) anunció ayer que han sido concretados los acuerdos con Latin Events para el montaje de la Copa del Cibao New York 2025 entre los equipos Águilas Cibaeñas y Gigantes del Cibao.

La serie se jugará los días 7, 8 y 9 de noviembre de este año en el estadio Citi Field de New York, con juegos válidos para posiciones y estadísticas, incluida la Copa Regional del Cibao que se disputan cada año los equipos Águilas y Gigantes.

Ambos equipos se convirtieron en los primeros de la Liga en anunciar sus entrenamientos, señalados para iniciar el 15 de septiembre, las Águilas y los Gigantes el día 22.

El presidente de Lidom, Vitelio Mejía Ortiz, comentó que, de igual forma, habían sido formalizados los acuerdos en relación con dicha serie con la Federación Nacional de Peloteros Profesionales.

"El contrato firmado contiene una opción para este evento, con lo mismos dos equipos, condicionada al cumplimiento de las obligaciones pactadas para este año." Lidom “

El presidente de la Liga resaltó, además, el entusiasmo que anima a los equipos que participarán en la serie, y a la Liga en su conjunto.

Mejía: "Un gran evento"

"Estamos seguros que será un gran evento que contará con el apoyo mayoritario de los fanáticos dominicanos, no sólo del Cibao, que habitan en el estado de New York y estados aledaños", dijo Mejía.

Dijo que uno de los puntos valiosos es el impacto que significa el que "los juegos sean oficiales para el torneo otoño invernal".

