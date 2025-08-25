Edward Cabrera apaciguó a los Bravos, con siete entradas de un hit y 10 ponches

Edward Cabrera ha dominado a los Bravos últimamente. Tras lograr quizás su mejor actuación del año —con máximos de la temporada en ponches (11), lanzamientos (109) y entradas (8)— en la victoria por 5-1 en Atlanta el 8 de agosto, "Cabby" volvió a dominar a los Bravos en la victoria por 2-1 del lunes por la noche en el LoanDepot Park.

Es difícil superar una actuación con tantas marcas personales, pero Cabby bien pudo haberse superado a sí mismo el lunes. El diestro dominicano de 1,96 metros casi igualó su total de ponches del juego mencionado, ponchando a 10 y permitiendo solo tres corredores en base en siete entradas de un solo hit.

Los Marlins anotaron una carrera en la quinta, cuando Troy Johnston conectó un doblete al jardín izquierdo central para impulsar una carrera. Máximo Acosta continuó con su súbita ofensiva para abrir su carrera con un jonrón solitario que amplió la ventaja en la octava.

Pero fue la brillantez de "Cabby" la que reinó suprema, y su impresionante actuación resultó ser el factor más importante en la victoria de los Peces en la apertura de la serie.

Kirk se impone mientras los bates de los Blue Jays explotan contra los Twins

Con la llegada del otoño, los Blue Jays tienen un pararrayos en Alejandro Kirk. Y últimamente, está haciendo mucho para impulsar la ofensiva de Toronto.

Kirk ha sido durante mucho tiempo un baluarte defensivo. Los números lo respaldan: lidera la MLB en bloqueos por encima del promedio (+14) y ocupa el segundo lugar en carreras de encuadre del receptor (+12). También es un maestro embasándose, y su música salsa lo convierte en uno de los favoritos de la afición en el Rogers Centre.

Pero después de conectar un jonrón en la victoria del lunes por la noche por 10-4 (su cuarto jonrón en ocho juegos), se puede agregar una auténtica amenaza de poder a la lista. Vencer al as de los Twins, Joe Ryan, no es poca cosa, incluso para una alineación de los Blue Jays que llegó a este partido en casa liderando el béisbol en promedio (.276), OBP (.345) y SLG (.452) desde el 8 de mayo. Aun así, Toronto no perdió tiempo en la baja de la primera.

Dos carreras ya estaban encestadas cuando Kirk entró. Cuando la música se apagó y el público se quedó en silencio, se adentró en la caja. El primer lanzamiento de Ryan lució bien, y Kirk se replegó, conectando la recta profunda al jardín derecho para su undécimo jonrón de la temporada.

Ese jonrón de dos carreras les dio a los Jays una ventaja inicial, pero la ofensiva apenas estaba empezando. Los llamados "jugadores de segunda" de Toronto estallaron: el bateador de noveno lugar, Andrés Giménez, conectó su sexto jonrón del año, apenas su segundo desde el 1 de abril, y Nathan Lukes conectó un par de dobles para asegurar una contundente victoria.

Es demasiado pronto para empezar a imprimir boletos para los playoffs con los Red Sox pisándole los talones a Toronto. Pero incluso si el pitcheo falla, como le pasó al abridor Max Scherzer con cuatro carreras limpias en seis entradas, los Jays no tienen por qué entrar en pánico. Esta ofensiva, impulsada por Kirk y compañía, está demostrando que nunca está fuera de juego.