Los Guardianes colocan en waivers a Carlos Santana

Carlos Santana festejó sus 15 años en Grandes Ligas con un grand slam, en junio pasado. ( FUENTE EXTERNA )

Los Guardianes han colocado al primera base Carlos Santana en waivers, según informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com el martes. La noticia, que no ha sido confirmada por el club, fue reportada inicialmente por The Athletic.

Esta decisión podría significar el fin del tercer periodo de Santana con Cleveland. Al colocar al jugador de 39 años en waivers, los otros 29 equipos de la liga tienen 48 horas para reclamarlo. El equipo que lo solicite tendría que asumir los $2 millones restantes del contrato de Santana esta temporada.

La prioridad de reclamo se determina por el porcentaje de victorias inverso. Santana sería elegible para la plantilla de postemporada de un equipo, si fuera reclamado, porque se uniría a su organización antes del 1 de septiembre.

Si ningún equipo reclamara a Santana, permanecería con los Guardianes, salvo una transferencia posterior. Y a pesar de estar en waivers, Santana sigue en la plantilla activa de Cleveland y disponible para jugar.

Santana ha visto reducido su tiempo de juego en las últimas semanas, ya que el equipo ha optado por Kyle Manzardo y C.J. Kayfus (el prospecto número 4 de Cleveland, según MLB Pipeline) en la primera base.

Santana fue titular en 86 de los 95 partidos de los Guardianes antes del receso del Juego de las Estrellas. Ha sido titular en 22 de 35 desde entonces.

Oportunidad para los jóvenes

"Cuando llevas 15 años en las Grandes Ligas, te ganas el derecho a saber qué está pasando y cómo pensamos", dijo el mánager Stephen Vogt el domingo en Texas.

"Ahora mismo, queremos darles a C.J. y Manzo la oportunidad de jugar un poco más y que entren al campo. Carlos sigue siendo el mejor primera base defensivo del béisbol¨, indicó.

Con su historial, seguirá teniendo oportunidades, muchas contra zurdos y un poco limitadas contra diestros por ahora. Pero eso no significa que no pueda cambiar. "Es una parte importante de nuestro equipo. Se lleva genial con nuestros jóvenes. Nunca es agradable oír que te están reduciendo el rol, pero lo ha manejado de maravilla, tal como todos esperarían".