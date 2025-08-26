MLB anuncia su calendario para la temporada 2026

Las Grandes Ligas tendrán el inicio más anticipado de su histioria. ( ARCHIVO/ AP )

Las Grandes Ligas de béisbol dieron a conocer este martes el calendario correspondiente a la temporada 2026, en el que se mantienen formatos de competencia que se han estado utilizando en las últimas campañas.

La temporada comenzará el miércoles 25 de marzo con un primer choque en lo que será la Noche Inaugural entre los Gigantes y los Yankees en el Oracle Park en San Francisco.

Luego en la jornada siguiente, jueves 26 de marzo, habrán 14 juegos para lo que será formalmente el Día Inaugural con la calendarización más anticipada en la historia de la MLB.

Con motivo del 250 aniversario de la independencia estadounidense, el Juego de las Estrellas número 96 en la historia de las Grandes Ligas se llevará a cabo en el Citizens Bank Park de Filadelfia el martes 14 de julio.

Las festividades del Juego de las Estrellas serán las primeras organizadas por los Filis desde 1996 y las primeras que se realizarán en el Citizens Bank Park, el cual fue inaugurado en 2004.

Para continuar con una tradición reciente, los clubes albergarán los mismos enfrentamientos interligas de primera línea que hace dos temporadas, con viajes notables que incluyen los Red Sox en el Busch Stadium (del 10 al 12 de abril) y los Dodgers en el Yankee Stadium para abrir la segunda mitad (del 17 al 19 de julio).

Además los Yankees viajarán al Wrigley Field (del 31 de julio al 2 de agosto) y los Cubs visitarán el Fenway Park para finalizar la temporada (del 25 al 27 de septiembre).

Soto frente a Yankees

La temporada 2026 también tendrá otro "Fin de semana de rivalidad" del 15 al 17 de mayo.

Los enfrentamientos incluirán rivalidades regionales que incluyen a los Yankees contra los Mets de Juan Soto, los Cubs contra los White Sox, los Royals contra los Cardinals, los Rangers contra los Astros, los Orioles contra los Nationals y los Dodgers contra los Angels.

Los 30 equipos estarán en acción el Día de Jackie Robinson (15 de abril), el Día de Lou Gehrig (2 de junio) y el Día de Roberto Clemente (15 de septiembre).

Los Dodgers, los Yankees y los Piratas jugarán en casa en cada ocasión. Los Yankees también recibirán a los Mets del 11 al 13 de septiembre para conmemorar el 25.º aniversario del 11 de Septiembre.