Fallece el narrador deportivo Juan Báez

Juan Báez fue por varios años la voz de los Toros del Este. ( FUENTE EXTERNA )

La crónica deportiva de República Dominicana se encuentra de luto tras informarse en la mañana de este miércoles el fallecimiento a los 82 años del destacado narrador deportivo Juan Báez.

"Con profunda tristeza y un inmenso dolor, anuncio el fallecimiento de mi padre Juan Báez en la mañana de hoy. Agradecido de Dios por estos 82 años que nos permitió disfrutar de su compañía. Gracias de todo corazón a los que en estos momentos de inmenso dolor se están solidarizando con nuestra familia. JEHOVA Reina", publicó su hijo Juan Julio Báez en su cuenta de Instagram.

El veterano locutor, quien debido a su particular estilo de narración y amplios conocimientos principalmente en las disciplinas de béisbol y boxeo, había estado aquejado de pulmonía y problemas en la columna vertebral.

Pero fue finalmente un infarto cardiorrespiratorio la causa de su fallecimiento, mientras era atendido de emergencia en la clínica de la Universidad Central del Este, en Santo Domingo.

Leyenda de la narración

Juan Báez deja un legado legendario no solo para las organizaciones para las que trabajó (Toros del Este en el país, Medias de Rojas de Boston en español), sino para todo la amplia fanaticada en sentido general, que disfrutó por decadas de sus narraciones.

Báez era conocido por su voz potente y clara, su gran cultura y elegancia al narrar, así como su caballerosidad y generosidad para colaborar con colegas.

Debido a su gran carrera exitosa en la narración deportiva, en 2022 fue exaltado al al Pabellón de la Fama del Deporte Romanense.

Raíces y primeros años

Originario de La Romana, Juan Báez comenzó su carrera en el periodismo deportivo en los años 50, consolidándose como una voz autoritativa en las transmisiones de béisbol y boxeo.

Durante surcos años de trayectoria fue la voz oficial de los Toros del Este, equipo para el cual fue narrador fundador desde que la franquicia debutó en 1983. Antes de eso, realizó narraciones para las Estrellas Orientales y los Leones del Escogido.