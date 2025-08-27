El zurdo Framber Valdez domina y Astros vencen 4-0 a los Rockies; logra victoria 80 de su carrera

El zurdo dominicano Framber Valdez volvió a mostrar su jerarquía desde el montículo y guió a los Astros de Houston a una victoria 4-0 sobre los Rockies de Colorado, en un duelo donde la ofensiva local hizo lo justo para respaldar su trabajo.

Valdez (12-7) se llevó la victoria tras lanzar siete entradas de calidad, en las que apenas permitió tres imparables, sin carrera, con cinco ponches y dos boletos. Con esa salida, el quisqueyano reafirmó su rol como as en la rotación, limitando a la ofensiva visitante y transmitiendo dominio en cada situación de peligro.

Es la victoria número 80 en la carrera del lanzador de Houston.

El marcador se abrió en la misma primera entrada, cuando el dominicano Jesús Sánchez conectó sencillo al jardín central que llevó al plato a Yordan Álvarez. A partir de ahí, Valdez se encargó de mantener a raya a los Rockies, que apenas pudieron colocar corredores en circulación.

El duelo de lanzadores se mantuvo cerrado hasta el séptimo episodio, cuando Cam Smith disparó jonrón solitario de 346 pies ante Nick Anderson para ampliar la ventaja 2-0.

En el octavo, Houston aseguró el triunfo con un largo batazo de Yordan Álvarez (421 pies) que encontró en circulación a Jeremy Peña, poniendo cifras definitivas de 4-0.

La derrota fue para el novato Chase Dollander (2-11), quien a pesar de trabajar seis entradas de tres hits con siete ponches y solo una carrera limpia, volvió a quedarse corto en respaldo ofensivo.

Con esta actuación, Valdez sigue consolidando su temporada al lograr su docena de victorias. Por los Astros, Jeremy Peña, de 4-1, con una anotada. Jesús Sánchez, de 4-2, una empujada.