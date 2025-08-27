Grandes Ligas suspende a estadounidense y venezolano por fallar a pruebas de dopaje

La Major League Baseball anunció la suspensión por fallar a pruebas de dopaje del lanzador estadounidense Zeke Wood y del receptor venezolano Emilio González, ambos jugadores de ligas menores.

Wood fue sancionado por 80 juegos y González por 56. Wood dio positivo por GW1516 y fue sancionado en el marco del programa antidopaje de las ligas menores.

En el cuerpo de González, quien jugaba en la Liga de Verano Dominicana (DSL en inglés) se hayó boldenona y fue sancionado en el marco del programa antidopaje para jugadores de ligas menores asignados fuera de Estados Unidos y Canadá.

Wood, lanzador derecho de 25 años, firmó un contrato de ligas menores con St. Louis en junio y tuvo una efectividad de 8.49 en 12 apariciones como relevista para Clase A Palm Beach y Clase A Superior Peoria.

González, de 17 años, acordó un contrato de ligas menores con los Astros en enero por un bono por firmar de US$67,500 y bateó .209 sin jonrones y siete carreras impulsadas para los Astros de la Liga Dominicana de Verano. Ha cumplido dos juegos y terminará la sanción durante la temporada 2026 de la DSL.

Un total de 13 jugadores han sido suspendidos este año por dar positivo, incluyendo 11 bajo el programa de ligas menores. El jardinero de los Bravos de Atlanta, Jurickson Profar, fue suspendido 80 juegos el 31 de marzo y el cerrador de los Filis de Filadelfia, José Alvarado, también 80 juegos el 25 de mayo bajo el programa de ligas mayores.

Suspensiones por dopaje informadas por la MLB en 2025

Jurickson Profar (ATL), 80 juegos — positivo por una sustancia para mejorar el rendimiento (anunciado el 31 de marzo de 2025).

José Alvarado (PHI), 80 juegos — positivo por testosterona exógena (anunciado el 25 de mayo de 2025).

Ulises Reyes (DSL Rockies), 56 juegos — positivo por estanozolol (31 de enero de 2025).

Listher Sosa (NYM MiLB), 80 juegos — positivo por metandienona (20 de marzo de 2025).

Gregori Arias (DSL Marlins), 56 juegos — positivo por boldenona (11 de abril de 2025).

Anhuar García (NYY MiLB), 60 juegos — positivo por metenolona (24 de junio de 2025).

Julio Rodríguez (HOU MiLB), 80 juegos — positivo por nandrolona (27 de junio de 2025).

Eric Veras (COL MiLB), 56 juegos — positivo por sustancia prohibida (18 de julio de 2025).

Bienvenido Brito (ACL Rockies), 56 juegos — positivo por estanozolol (28 de julio de 2025).

Pablo Abad (agente libre), 56 juegos — positivo por estanozolol (28 de julio de 2025).

Zeke Wood (Peoria/High-A, STL), 80 juegos — positivo por GW1516 (26 de agosto de 2025).

Emilio González (DSL Astros), 56 juegos — positivo por boldenona (26 de agosto de 2025).