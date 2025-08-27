Caminero apunta a marcas de A-Rod y Peña en jonrones

Junior Caminero, con la autoestima en las nubes tras ayudar al Escogido a sumar el cetro 17 y su palo kilométrico como fresa del pastel, aseguró en enero, febrero y marzo que la única petición que pedía a Dios era la salud para su primera campaña como titular en las Grandes Ligas. Una respuesta que ha repetido cuando se le ha cuestionado sobre meta jononera, como indicación de que ni él conoce su techo.

Con un mes por delante para concluir el curso, ya el antesalista de los Tampa Bay Rays dejó atrás marcas de precocidad de leyendas como Albert Pujols y Vladimir Guerrero, pero su voracidad con el madero parece insaciable y tiene espacio para engrosar otros capítulos de las enciclopedias de la MLB.

“Me estoy quedando sin palabras para decir sobre él”, dijo el mánager Kevin Cash sobre Caminero tras castigar con dos trancasos el lunes a los Guardians, el equipo que lo firmó como profesional en 2019 y que lo transfirió dos años más tarde por el derecho Tobias Myers (en la MLB con Milwaukee desde 2024).

A su alcance

Caminero tiene por delante unirse al club de dominicanos con 40 jonrones en una campaña, uno de 18 miembros que abrió George Bell en 1987 y que cuyo miembro más reciente fue Juan Soto en 2024.

Es uno en el que se quedó a un palo de ingresar Moisés Alou y en el que todavía no ingresan toleteros de más de 280 HR como Manny Machado, Carlos Santana y José Ramírez.

Alex Rodríguez solo tenía 21 años y 65 días en 1996 cuando disparó 42 para los Marineros, el duartiano que ha sacado más pelotas con menor edad. La Máxima, quien cumplió 22 años el pasado cinco de julio, puede crear un nuevo capítulo y desplazar tanto a A-Rod como a Fernando Tatis Jr., quien también sacudió 42 en 2021 cuando tenía 22 años nueve meses al finalizar esa zafra.

Otra casilla que el capitaleño puede pasar a encabezar es la marca de la franquicia en una estación. Va empatado con Carlos Peña (2009) y Brandon Lowe (2021). En la punta de los floridenses aparece Peña, quien envió 46 pelotas fuera del parque en la zafra 2009.

Reparto

Si en la primera mitad jugar en el estadio temporal de los Rays en Tampa (el parque de la AAA de los Yankees) pudo favorecerlo el avance de la campaña ha despejado cualquier duda sobre su poder.

Caminero ha despachado 19 de sus batazos en la ruta y 20 en el hogar. Según las métricas de Savant (la plataforma de estadísticas avanzadas de la MLB) 14 de sus cuadrangulares salieron a distancia que hubiesen volado las verjas en los 30 estadios de la liga, 24 de ellos entre ocho y 29 recintos y solo 11 obtienen la categoría de “dudoso”, puesto que solo se iban entre uno y siete estadios.