McLean sigue intratable y Vientos castiga: Mets blanquean 6-0 a los Filis

Con otra salida dominante de Nolan McLean y una ofensiva liderada por Mark Vientos, los Mets de Nueva York impusieron autoridad en casa al derrotar 6-0 a los Filis de Filadelfia.

El joven derecho McLean (3-0) volvió a brillar en el montículo y mantuvo su ERA en 0.89, ratificándose como una de las sensaciones del pitcheo en esta campaña. Con control y potencia, limitó a los bates rivales mientras sus compañeros construían ventaja desde temprano.

En el tercer episodio, los Mets rompieron el cero con un rally iniciado por Francisco Lindor, quien impulsó la primera carrera con sencillo al central. Acto seguido, Juan Soto y Pete Alonso añadieron remolcadas para colocar el juego 3-0.

La diferencia se amplió en el quinto cuando Vientos disparó sencillo productor, y el batazo grande llegó en el séptimo: un jonrón de 444 pies a lo profundo del jardín central-izquierdo que trajo también a Brandon Nimmo, firmando la blanqueada 6-0.

Del otro lado, el veterano Taijuan Walker (4-7, 3.63) cargó con la derrota tras cinco entradas de labor, en las que permitió cuatro carreras ante la presión constante de la ofensiva neoyorquina.

Los Mets, impulsados por la solidez de McLean y la explosión oportuna de Vientos, reafirmaron su buen momento y dejaron claro que tienen armas de sobra para mantenerse como contendores en la división.

Por los Mets, Soto de 4-1, una empujada y una base robada. Starling Marte de 4-0.