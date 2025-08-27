Jasson Domínguez pega doble y remolca dos en aplastante victoria de los Yankees sobre Nacionales

Jasson Domínguez fue parte del gran ataque de los Yankees para ganar el partido. ( FUENTE EXTERNA )

El jardinero izquierdo Jasson Domínguez ligó un doble y remolcó dos en la apabullante victoria de los Yankees 12-1 sobre los Nacionales, este miércoles por la tarde.

Domínguez se destacó como parte de una segunda entrada en la que los Yankees fabricaron nueve carreras, la cual fue aperturada por un jonrón de dos carreras de Aaron Judge, su número 41 de la temporada.

Cody Bellinger siguió con un tablazo de cuatro esquinas que salió del bate a 102.9 mph y viajó 410 pies hacia el jardín derecho central, su número 25 de la campaña.

Los Yankees enviaron 15 bateadores al plato en la entrada, anotando las nueve vueltas a ritmo de ocho hits, tres bases por bolas y, entre otras cosas, una interferencia del receptor. La entrada duró la friolera de 41 minutos.

Récord de lanzamientos

Los Nacionales lanzaron 77 lanzamientos en esa tercera entrada, la segunda mayor cantidad para un equipo desde al menos el año 2000, en un mismo inning.

Los Marlins lanzaron 91 pitcheos el 27 de junio de 2003, en una primera entrada en el Fenway Park de Boston. Ese fue un inning de 14 carreras, en una victoria de los Red Sox por 25-8.

El lanzador de Washington Cade Cavalli permitió ocho de las nueve carreras.

Por los Yankees, Domínguez terminó de 5-2, 2 CE, 1 CA.

Por los Nacionales, Luis García Jr. de 4-0; José Ferrer 1.0 IP, 1 K.

Atlanta 12, Marlins 1

En una exhibición imponente el miércoles, los Bravos de Atlanta abrumaron a los Marlins de Miami con una contundente victoria de 12-1, mostrando una combinación de potencia ofensiva y lanzamiento sólido.

Los curazoleños Jurickson Profar y Ozzie Albies conectaron cuadrangulares, así como también lo hicieron Matt Olson y Michael Harris II para unos Bravos que conectaron 11 durante todo el partido.

Joey Wentz tiró primores por Atlanta, al lanzar en 6.2 IP, 4 H, 1 CL, 2 BB, 5 K.

Por los Bravos, Vidal Bruján de 5-0.

Por los Marlins, Otto López de 4-0; Heriberto Hernández de 3-0.

Cleveland 4, Tampa Bay 3

El bateador designado Kyle Manzardo sigue dando resultados para los Guardianes en momentos decisivos.

Manzardo conectó un sencillo de oro ante Griffin Jax el miércoles para enviar a los Guardianes a casa con una victoria de 4-3 sobre los Rays en el Progressive Field.

Para Manzardo, fue el tercer hit de su carrera para dejar tendido al rival. También conectó un sencillo para dejar tendido al rival el 1 de agosto y un jonrón solitario para dejar tendido al rival contra los Twins el 29 de abril.

Por los Guardianes, Angel Martínez de 3-0 con una anotada. José Ramírez no vio acción.

Por los Rays, Junior Caminero de 5-0; Edwin Uceta 0.2 IP, 2 H, 1 K.