Ohtani sumó 9 de los 19 ponches de los Dodgers, un récord del club, para barrer a Rojos

La noche del miércoles, los Dodgers celebraron el talento ofensivo de Shohei Ohtani con un bobblehead para conmemorar su campaña 50-50 del 2024. Y también vieron al fenómeno dar un gran paso al frente en su rol como lanzador.

Por primera vez como un Dodger, Ohtani (1-1) completó cinco entradas, permitiendo solo una carrera mientras establecía marcas personales para él este año con nueve ponches y 87 lanzamientos en la victoria de Los Ángeles por 5-1 sobre los Rojos en el Dodger Stadium.

La primera victoria de Ohtani como lanzador de los Dodgers ayudó a su equipo a convertirse en el primer club en barrer a Cincinnati esta temporada, escribió la periodista Sarah Wexler de MLB.com.

Ohtani aportó casi la mitad de los 19 ponches de los Dodgers en el juego, un récord para la franquicia un encuentro de nueve innings desde al menos 1901.

Cuando el repertorio de un pitcher consiste en siete tipos de lanzamientos, un lanzador puede verse muy diferente de una apertura a otra.

El miércoles, Ohtani utilizó su curva mucho más que en sus aperturas anteriores. La lanzó 23 veces, lo que representó el 26% de sus lanzamientos. En sus primeras 10 salidas, había tirado un total de 11 curvas.

Demostró ser un lanzamiento efectivo para terminar los turnos, ya que consiguió cuatro de sus ponches con la curva. Su recta de cuatro costuras, mientras tanto, tocó las 100 mph cuatro veces, alcanzando un máximo de 100.3.

Podría haber sido una noche muy diferente para Ohtani, ya que las cosas casi se le van de las manos en un laborioso segundo inning en el que tuvo que tirar 27 envíos.

Ohtani dio dos bases por bolas y tiró dos wild pitch, pero ponchó a tres bateadores para dejar a corredores en segunda y tercera. Permitió un jonrón con un out al dominicano Noelvi Marte en el tercero, pero se estabilizó a partir de ahí, retirando a los últimos ocho que enfrentó.

Ohtani también jugó un papel clave con el bate. Cuando se acercó al plato en la parte baja de la cuarta entrada, el abridor de los Rojos, Nick Lodolo, había retirado a los primeros nueve bateadores Dodgers. Ohtani inició el acto con un sencillo, parte clave para un rally de cuatro carreras.

Ohtani, quien hizo su debut como lanzador de los Dodgers el 16 de junio después de recuperarse de una segunda cirugía mayor del codo, ha estado trabajando gradualmente para fortalecer su brazo. Los Dodgers seguirán siendo cautelosos con él, con la intención de limitarlo a cinco innings por juego esta temporada.

Pero la apertura contra Cincinnati fue un buen repunte, ya que Ohtani había tenido problemas sus últimas dos veces en el montículo, permitiendo nueve carreras limpias en 8.1 actos.

El mánager Dave Roberts reconoció antes del juego que Ohtani, tal vez, todavía está tratando de encontrarse a sí mismo como pitcher después de un parón de casi dos años sin lanzar.

El miércoles, sin embargo, parece haber encontrado algo.

Con los Padres perdiendo contra los Marineros más temprano, la ventaja de los Dodgers en la División Oeste de la Liga Nacional creció a dos juegos.