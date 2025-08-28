Brayan Bello sale sin decisión, pero fue clave para victoria de Medias Rojas sobre Orioles

Jarren Durán y Ceddanne Rafaela, el atlético dúo que defiende el jardín izquierdo y central de los Medias Rojas, respectivamente, corrieron a buscar un elevado en la parte baja del séptimo inning en el Camden Yards la noche del miércoles.

Debió haber sido el tercer out del episodio. Sin embargo, ambos jugadores titubearon, se echaron hacia atrás y Dylan Carlson se apuntó un doble productor en el boxscore.

Pero habría redención. No solo para Durán, quien abrió la parte alta de la novena con un sencillo, sino aún más para Rafaela, quien conectó un jonrón de dos carreras entre el jardín izquierdo y el central.

Así puso a los Medias Rojas de nuevo al frente en lo que terminó siendo una satisfactoria victoria de 3-2 sobre los Orioles.

El dominicano Brayan Bello puso a Boston en posición de ganar con su más reciente y sólida apertura, permitiendo cinco imparables y dos carreras (una limpia) en 6.2 innings. Dio una base por bolas y ponchó a seis, reporta Ian Browne, de MLB.com.

El prometedor derecho se quedó sin decisión, pero al final su equipo se llevó el triunfo que buscaba.

Los Medias Rojas ahora tienen récord de 6-1 en esta gira de ocho partidos por Nueva York y Baltimore, rivales de la División Este de la Liga Americana, que terminará la tarde del jueves.

El as Garrett Crochet intentará terminar el viaje con una nota alta cuando tome la pelota en el último juego de la serie.