El negocio que puede complicar más a Emmanuel Clase si es hallado culpable

Emmanuel Clase ganó el liderato de salvados en la Liga Americana en 2022, 2023 y 2024. ( FUENTE EXTERNA )

Emmanuel Clase, el relevista que más partidos ha salvado desde 2021 en toda la MLB (181), parece como si no haya existido en la casa de los Guardianes en Cleveland, un mal presagio de lo que pudiera ocurrir si bien de momento es inocente.

Desde el 28 de julio, su locker fue vaciado en el clubhouse, las camisetas y toda mercancía con su nombre retirada de la tienda física y virtual del equipo y su posición de cerrador entregada al canadiense Cade Smith.

Hace justo un mes, Clase fue apartado del equipo con disfrute de sueldo, en medio de una profunda investigación por sospechas de participar en una red de apuestas. El próximo domingo vence el plazo, aunque la Major League Baseball puede prorrogarlo.

En Cleveland, a cinco juegos del wild card y a 11.5 de la punta en la división Central, ya levantan la bandera blanca mientras la carrera de Clase y de su compatriota lanzador Luis Ortiz pende de un hilo, desde que con este último comenzó la indagatoria, el tres de julio.

De encontrar conexión con la red de manipulación de apuestas ambos lanzadores pueden ser suspendidos de por vida, lo que para Clase representaría dejar de cobrar hasta 26.4 millones pendientes de su contrato hasta 2028. Pero los problemas para el lanzallamas nacido en Río San Juan hace 27 años no necesariamente terminarían ahí.

El caso Finlete

En septiembre pasado, Rob Connolly, CEO de Finlete, informó a Diario Libre a través de una serie de correos electrónicos y entrevistas que había reclutado a Clase para su emprendimiento financiero, con sede en California.

El relevista cibaeño cedió el 3 % de sus futuras salarios a la empresa, una plataforma de crowdfounding, que los colocó en la Internet al público para que cualquiera que quisiera invertir en este instrumento. De acuerdo a la cantidad de acciones que la persona adquiriera podía ganar dinero del que el pitcher recibiría por sus salarios.

Por esta operación, Clase recibiría hasta 2.5 millones. Connolly le dijo a principio de agosto al sitio Defector.com que hubo 282 personas que adquirieron acciones por valor de 315 mil dólares, por lo que al quisqueyano se le habría girado solo 237 mil. Apenas se habrían vendidos el 0.3 % de las acciones sacadas al público.

Las acciones preferentes de Clase se vendieron con una inversión mínima de 396 dólares. Quienes apostaran cantidades mayores podrían optar a ciertos beneficios y acciones de bonificación: con 5,000 dólares obtendrían una postalita autografiada por Clase; con 50,000, un viaje con todos los gastos pagados a Cleveland para un partido de los Guardians y una reunión con Clase.

Sin embargo, la empresa se aferra a un aclarando del contrato que pudiera funcionar ante posibles demandas. Finlete indica a los inversionistas que deben identificar diversos factores de riesgo específicos, que, en principio, pudieran evitar problemas mayores para el lanzador.

Por ejemplo: "Un jugador podría dejar de practicar profesional en cualquier momento debido a una enfermedad, lesión o fallecimiento, si es expulsado del equipo y no puede conseguir un nuevo contrato, si recibe publicidad negativa o si es suspendido o vetado de la liga profesional".

Otra investigación en curso

La Major League Baseball no es la única entidad que investiga a Clase y Ortiz. La Comisión de Control de Casinos de Ohio (OCCC) inició su propia indagatoria sobre el asunto el 30 de junio por una casa de apuestas con licencia en el estado sobre actividades sospechosas relacionadas con los juegos de los Guardianes. La investigación de la Comisión sobre Clase, Ortiz y los Guardians está "dedicada a salvaguardar la integridad de las apuestas deportivas realizadas en Ohio", según un comunicado. La OCCC trabaja en estrecha colaboración con el equipo de investigación de la MLB.