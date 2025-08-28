Toros informan su Early Camp y la fecha de entrenamientos para la pretemporada

Los Toros ya se alistan para la próxima campaña de béisbol invernal. ( FUENTE EXTERNA )

Los Toros del Este confirmaron el inicio de sus entrenamientos de pretemporada para el lunes 22 de septiembre en el Estadio Francisco Micheli. Previo a esto, celebrarán un Early Camp desde el 15 de septiembre, con el objetivo de preparar al máximo a sus jugadores rumbo a la temporada 2025-26.

El llamado fue realizado por Jesús Mejía, gerente general de la franquicia, quien estará recibiendo a los jugadores en el "Corral" a partir de las 9:00 de la mañana, acompañado del dirigente Víctor Estévez, responsable de comandar las prácticas.

La convocatoria abarca tanto a jugadores de posición como a lanzadores, incluyendo a los que resulten seleccionados en el Draft de Novatos LIDOM, programado para el 10 de septiembre. El Early Camp está especialmente diseñado para los jugadores que necesiten más tiempo de preparación con miras al Día Inaugural.

El cuerpo técnico estará encabezado por Jordan Norberto, encargado de la preparación de lanzadores, junto al cubano Brayan Peña como coach de banca, además de los otros coaches previamente anunciados. También se espera la presencia de Edwin Encarnación, nuevo inmortal del deporte dominicano y recientemente nombrado asesor del Departamento de Operaciones de Béisbol.

El objetivo principal del Early Camp es brindar una preparación adicional a los jugadores que requieren más tiempo para alcanzar su máximo nivel competitivo

Los Toros del Este además informaron a su fanaticada que ya pueden abonarse para la venidera campaña con un 20% de descuento. Los interesados pueden comunicarse con las oficinas taurinas a través de los teléfonos 809-556-6188 y 809-556-6189.

Dirigirán el Early Camp

Víctor Estévez será el dirigente de los taurinos para la venidera temporada 2025-26, que iniciará el próximo 15 de octubre, y encabezará el Early Camp y los entrenamientos junto a Brayan Peña, quien fungirá como coach de banca del club romanense.

Jordan Norberto será el coach de pitcheo del club, habiendo hecho las mismas funciones con los Gigantes del Cibao. El zurdo lanzó múltiples temporadas con Estrellas y Leones y al igual que Brayan Peña estará laborando otra vez bajo las riendas de Jesús Mejía, quien anunció sus contrataciones como coaches.

También estarán Raywilly Gómez (hitting coach), Julian Yan (asistente de hitting coach), Danilo Sánchez (catching instructor), entre otros.