Mark Teixeira se postula al Congreso para "defender" valores conservadores

Mark Teixeira sobresalió como uno de los mejores inicialistas de su generación. ( FUENTE EXTERNA )

Mark Teixeira, ex primera base de Yankees, Angels, Braves y Rangers, hizo un importante anuncio el jueves. El tres veces All-Star de la MLB reveló que planea postularse para el Congreso por el distrito 21 de Texas.

Teixeira se postula apenas una semana después de que el congresista en funciones del distrito, el republicano Chip Roy, revelara que no buscaría la reelección. En su lugar, Roy se postulará para Fiscal General de Texas. Roy se desempeñó como representante por el distrito 21 de Texas desde 2018, ganando tres campañas de reelección desde entonces (2020, 2022 y 2024), todas por amplios márgenes.

Teixeira busca llenar el vacío dejado por Roy, a pesar de su escasa experiencia política previa.

Teixeira dejó claro que hará campaña con políticas conservadoras. En el anuncio, se describió a Teixeira como un "conservador de toda la vida que ama a nuestro país". También indicó que la decisión de Teixeira de postularse al Congreso es un esfuerzo para promover su pasión por el servicio público y su agenda de "América Primero".

Teixeira participará en las primarias republicanas, programadas para el 3 de marzo de 2026.

Historia política de Teixeira

Teixeira nunca ha trabajado en el sector público, pero, según su anuncio, ha defendido numerosas causas conservadoras desde que se retiró del béisbol. Ha sido un firme defensor del gobernador de Texas, Greg Abbott, y ha sido voluntario de la Fundación de Políticas Públicas de Texas.

¿Cuándo son las elecciones? Falta más de un año para las elecciones generales, programadas para el 3 de noviembre de 2026. Las primarias serán el 3 de marzo de 2026 y la segunda vuelta está prevista para el 26 de mayo de 2026. La fecha límite para presentar la solicitud es el 8 de diciembre de 2025.

Hasta el momento, tres demócratas, un independiente y ningún republicano (excepto Teixeira) ya se han registrado en una agencia federal o estatal de financiamiento de campañas y ya figuran en las listas de candidatos publicadas por las agencias electorales gubernamentales.