Willy Adames consigue su décimo partidos de dos o más jonrones

Willy Adames se fue de 4-2 con un par de jonrones para llegar a 24 en la campaña y empujó tres carreras, ayudando a los Gigantes de San Francisco a una victoria de 4-3 sobre los Cachorros de Chicago. Fue el partido número diez de la carrera de Adames con dos o más jonrones.

Adames le dio a los Gigantes una ventaja de 2-1 al conectar una recta de Shota Imanaga para un jonrón de dos carreras de 417 pies en la primera entrada. Luego, tras otra recta de Imanaga en la sexta entrada, conectó un jonrón solitario de 400 pies que empató el juego a tres carreras.

Partido de alta tensión

En un tenso duelo de lanzadores que se transformó en un final dramático, los Gigantes de San Francisco superaron a los Cachorros de Chicago por 4-3 en Oracle Park, sellando una barrida de tres juegos y su quinta victoria consecutiva.

Los Cachorros tomaron impulso temprano en la primera entrada gracias a un jonrón solitario de Michael Busch (su número 25 de la temporada) ante el abridor de los Gigantes, Logan Webb.

Pero Willy Adames respondió con contundencia, conectando un jonrón de dos carreras en la parte baja de la primera para recuperar instantáneamente la ventaja para San Francisco.

En el segundo, Dansby Swanson volvió a nivelar el marcador con su 19º jonrón ante Webb, dejando el marcador 2-2.

Desenlace emocionante

Los Cubs se adelantaron en la sexta entrada cuando Michael Busch conectó otro jonrón, su número 25, para poner el marcador 3-2. Sin embargo, en una jugada similar, Willy Adames volvió a brillar, conectando un jonrón solitario para empatar el marcador 3-3.

En la baja de la novena, Casey Schmitt impulsó la remontada con un sencillo, seguido de una línea de Wilmer Flores. Con corredores en posición de anotar, Jung Hoo Lee asestó el golpe decisivo.

Fue un sencillo al jardín derecho que dejó tendido al riva, enviando a Schmitt a home deslizándose sin problemas y sellando una emocionante victoria de 4-3 para San Francisco.

Por los Gigantes, Adames terminó de 4-2 con dos anotadas y tres empujadas; Rafael Devers de 3-1. 1 CA, 1 BB.

Por los Cubs, no hubo participación dominicana.