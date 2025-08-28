Schwarber se convierte en el 21er toletero con cuatro jonrones en un partido

Kyle Schwarber festeja después de disparar uno de los cuatro cuadrangulares, el jueves ante los Bravos. ( FUENTE EXTERNA )

Kyle Schwarber se convirtió el jueves en apenas el jugador número 21 en la historia de las Grandes Ligas en conectar cuatro jonrones en un solo juego, cuando lo logró en la victoria de Filadelfia por 19-5 contra los Bravos en el Citizens Bank Park.

Es el cuarto jugador de los Filis en lograr esta hazaña, uniéndose a Mike Schmidt (17 de abril de 1976), Chuck Klein (10 de julio de 1936) y Ed Delahanty (13 de julio de 1896).

El candidato al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional comenzó su noche con un cuadrangular solitario de 450 pies al segundo nivel del jardín derecho en la primera entrada. Agregó un enorme jonrón de dos carreras por la línea del jardín derecho en la tercera, y luego conectó un bambinazo de tres carreras hacia el jardín contrario en la quinta.

Schwarber se unió al exclusivo club de los cuatro jonrones con otro batazo de tres carreras en la séptima entrada ante el relevista Wander Suero. Las nueve carreras impulsadas establecieron un nuevo récord de los Filis. Cuatro jugadores habían remolcado previamente ocho en un solo juego: Jayson Werth (16 de mayo del 2008), Schmidt (17 de abril de 1976), Willie Jones (20 de agosto de 1958) y Gavy Cravath (8 de agosto de 1915).

Van tres este 2025

Aunque Schwarber es apenas el jugador número 21 en la historia en lograr esta hazaña, ya ha ocurrido un récord de Grandes Ligas de tres veces en esta temporada. El venezolano Eugenio Suárez lo hizo para los D-backs el 26 de abril (también contra los Bravos) y Nick Kurtz conectó cuatro vuelacercas por los Atléticos el 25 de julio.

La histórica noche de Schwarber también lo ayudó a alcanzar un par de hitos importantes en la temporada.

Con sus cuatro jonrones, elevó su total del año a 49, un nuevo récord personal —y lo coloca segundo en la lista histórica de los Filis. Solo Ryan Howard (58 en el 2006) ha conectado más jonrones en una sola temporada para los Phils.