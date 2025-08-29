El Escogido comenzará sus entrenamientos el 25 de septiembre
Los rojos tendrán su base de entrenamientos en el complejo de los Yankees, en Boca Chica
Leones del Escogido, el equipo campeón nacional y del Caribe, anunció este viernes que iniciarán su preparación oficial para la temporada 2025-26 de la Lidom el jueves 25 de septiembre, en la academia de los Yankees de Nueva York ubicada en Boca Chica.
La primera práctica escarlata comenzará a las 9:00 de la mañana, según confirmó el departamento de Operaciones de Béisbol de los 17 veces campeones nacionales, que encabeza el gerente general Carlos Peña.
Para la apertura de los entrenamientos, el Escogido convocará a todos los miembros de su reserva nativa y extenderá la invitación a los jugadores que el equipo seleccione en el Sorteo de Novatos 2025, el cual se realizará el 10 de septiembre.
Tras ganar la corona en la temporada 2024-25, los Leones regresarán con un roster fortalecido, que incluirá piezas adquiridas en el receso de campaña.
Nuevas figuras y renovaciones
Desde que culminó la Serie del Caribe, los Leones han conseguido por medio a intercambios y fichajes en la agencia libre a los jugadores: Alexander Canario (OF), José Devers (SS), Víctor Robles (OF), Génesis Cabrera (PZ), Héctor Pérez (PD), Luis Santos (PD) y a Fernando Abad (PZ).
El club también renovó a: Junior Lake (OF), Yamaico Navarro (1B), Zoilo Almonte (OF), Rodolfo Martínez (PD), Keury Mella (PD) y Orlando Calixte (3B).
La defensa de la corona escogidista comenzará el miércoles 15 de octubre, cuando enfrenten como visitantes a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Al día siguiente, los melenudos tendrán su primer partido en casa frente a las Estrellas Orientales.
- Ya las Águilas informaron que arrancarán su concentración el 15 de septiembre con un mini campamento y el 22 arrancarán sus prácticas con lanzadores y jugadores de posición. Ese 21 también comenzarán a entrenarse los jugadores de los Gigantes del Cibao, en el estadio Julián Javier.
Los Toros del Este informaron que su plantel comenzará a trabajar con una parte del personal desde el 15 de septiembre y el 22 con todo el plantel disponible, en el estadio Francisco Micheli.