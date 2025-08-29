Eloy Jiménez logra contrato de ligas menores con Toronto

Eloy Jiménez jugó por última vez en las Grandes Ligas en 2024 con los Orioles. ( FUENTE EXTERNA )

Eloy Jiménez tendrá otra oportunidad de regresar a las Grandes Ligas. Los Blue Jays y el jardinero/bateador designado llegaron a un acuerdo para un contrato de ligas menores, según informó Ben Nicholson-Smith de Sportsnet. El cliente de Premier Talent Sports & Entertainment trabajó con la organización de los Rays a principios de esta temporada, pero fue despedido cerca del receso del Juego de las Estrellas.

Jiménez, de 28 años, era un prospecto destacado con los Cubs y los White Sox y parecía estar emergiendo como una pieza clave para estos últimos cuando debutó con una temporada de novato de 31 jonrones en 2019.

El toletero firmó un contrato de seis años por $43 millones antes de tener un solo turno al bate en las Grandes Ligas, y ese impresionante desempeño como novato hizo que el contrato pareciera una posible ganga.

Las zancadillas

Desafortunadamente para Jiménez y los South Siders, las lesiones descarrilaron su trayectoria. Jiménez volvió a brillar en 2020, bateando .296/.332/.559 con 14 jonrones en la temporada acortada por la pandemia, pero desde entonces ha tenido dificultades para mantenerse en el campo. Entre 2021 y 2024, Jiménez jugó solo 357 partidos, el 55% de los de sus equipos.

Una rotura del tendón pectoral le impidió jugar más de cuatro meses de la temporada 2021. Se perdió casi tres meses de la temporada 2022 debido a un desgarro en el tendón de la corva. En 2023, sufrió una distensión en el otro tendón de la corva y también se perdió más de un mes debido a una apendicectomía. La temporada 2024 de Jiménez se vio truncada por una distensión del aductor y una tercera distensión en el tendón de la corva.

Además de limitar el tiempo de Jiménez en el campo, la serie de problemas de salud claramente afectó su rendimiento ofensivo. Tuvo una actuación espectacular en 84 juegos en 2022, pero registró una ofensiva similar a la del promedio de la liga tanto en 2021 como en 2023.

Su temporada 2024 estuvo muy por debajo del promedio, con el otrora imponente toletero registrando una modesta línea ofensiva de .238/.289/.336 en 349 apariciones al plato entre los White Sox y los Orioles, quienes lo adquirieron durante la fecha límite de cambios del verano pasado.

Jiménez participó en 40 juegos de Triple-A con los Rays esta temporada, bateando .278/.335/.397 con tres jonrones. Continuó mostrando un excelente contacto (17.4% de ponches), pero sus estadísticas de pelotas bateadas estuvieron muy por debajo de sus marcas de por vida en las mayores.

Jiménez promedió 89.6 mph al bate en Triple-A Durham y registró un 43.5% de hits fuertes. Ha promediado 91.5 mph con un 49.3% de bateo fuerte como jugador de Grandes Ligas.

Las chances

Aunque Jiménez tiene pocas posibilidades de aportar en este momento, no hay problema en que los Jays consideren sin riesgo a un ex toletero prominente con un contrato sin garantía. Podría necesitar una puesta a punto rápida en las ligas menores antes de incorporarse a Triple-A Buffalo, tras haber estado fuera de acción durante más de siete semanas, pero Jiménez será una opción de profundidad para Toronto en el último mes de la temporada.

Y, dado que firma antes del 1 de septiembre, será elegible para la postemporada si demuestra lo suficiente como para ser seleccionado en la plantilla de Grandes Ligas en algún momento. De lo contrario, jugará la temporada en Buffalo y volverá al mercado de agentes libres de temporada baja en busca de lo que seguramente sería otro contrato de ligas menores antes de su campaña de 2026 a los 29 años.

Los Toronto Blue Jays y el bateador designado Eloy Jiménez acordaron un contrato de ligas menores, según informó una fuente a Ben Nicholson-Smith de Sportsnet.

Jiménez no ha jugado en las Grandes Ligas esta temporada. Registró una línea ofensiva de .278/.335/.397 con tres jonrones y 29 carreras impulsadas en 40 juegos de Triple A en el sistema de ligas menores de los Tampa Bay Rays, pero no ha jugado desde el 1 de julio.

El jugador de 28 años era uno de los mejores prospectos del béisbol antes de debutar con los Chicago White Sox durante la temporada 2019, conectando 31 jonrones con 79 carreras impulsadas y un OPS de .828 en 122 juegos, camino a terminar cuarto en la votación al Novato del Año de la Liga Americana. También fue nombrado Bate de Plata durante la temporada 2020, acortada por la pandemia.

Jiménez firmó un contrato de seis años por $43 millones antes de jugar un solo partido de la MLB.

Sin embargo, la carrera de Jiménez se vio truncada por las lesiones, ya que solo jugó 412 partidos en las cinco temporadas siguientes a su año de novato. Fue traspasado a los Orioles de Baltimore en julio de 2024 antes de firmar un contrato de ligas menores con los Rays la temporada baja pasada.