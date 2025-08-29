Un error de Elly de la Cruz abrió la puerta y Cardenales vencen 7-5 en extrainnings a los Rojos

El desenlace del duelo entre Cardenales de San Luis y Rojos de Cincinnati terminó marcado por un error. En la décima entrada, con el marcador igualado, Elly de la Cruz cometió un tiro desviado que permitió a San Luis tomar ventaja definitiva rumbo a un triunfo 7-5 este viernes en el Great American Ball Park.

La acción clave llegó cuando Willson Contreras puso la bola en juego con hombres en base y De la Cruz, en su intento de completar la jugada desde el cuadro, lanzó errático.

El fallo permitió que Nathan Church anotara la carrera de la ventaja. De inmediato, Masyn Winn amplió la diferencia con un sencillo productor que colocó la pizarra 7-5 cuando anotó Contreras.

El partido había tenido emociones desde el primer episodio: Iván Herrera abrió el marcador con un jonrón solitario para San Luis, pero los Rojos respondieron al cierre del capítulo con el cuadrangular del dominicano Noelvi Marte, fue un palo de 458 pies, y un elevado de sacrificio de Austin Hays que puso a Cincinnati arriba 2-1.

Los Cardenales reaccionaron rápido con un vuelacercas de dos carreras de Pedro Pagés en la segunda entrada y un sencillo impulsor de Winn en la tercera para colocar el 4-2.

Cincinnati no bajó la guardia. En la sexta, Spencer Steer disparó un jonrón de 430 pies y en la séptima Miguel Andújar trajo a De la Cruz con un imparable que igualó las acciones 4-4.

En el octavo, Winn volvió a producir con un doble que devolvió la ventaja a San Luis, pero los Rojos contestaron de inmediato con el cuadrangular solitario de Ke´Bryan Hayes para empatar 5-5.

Ya en extrainnings, el error de De la Cruz abrió la puerta y los Cardenales no desaprovecharon. Matt Svanson (3-0) se acreditó la victoria en relevo, Tony Santillán (1-5) cargó con la derrota y Ryan Fernández sumó su primer salvamento.

Por los Cardenales, Jorge Alcalá, tiró un sexto episodio en blanco de un boleto y se anotó un hold.

Por los Rojos, Noelvi Marte, quien fue movido a los jardines, se fue de 5-2, includo su jonrón 12 de la campaña, una anotada y una remolcada. De la Cruz, de 6-2, su doble 27 y triple número seis, con dos anotadas. Miguel Andújar de 5-3, una empujada y Santiago Espinal de 3-1.